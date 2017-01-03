9-летний мальчик пострадал в аварии на Киевской трассе

Вечером в понедельник, 2 января, на 314 километре трассы М3 «Украина» столкнулись «Субару Форестер» и «Вольво С40».

Как нам рассказали в УГИБДД по Калужской области, допустил аварию водитель «Субару», ехавший в сторону Калуги.

Врачи на месте оказали помощь 9-летнему мальчику, находившемуся в «Вольво» - у школьника ушиб бедра.

Фото: УГИБДД по Калужской области.