Появилось видео, как женщину с ребёнком сбили на Московской

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 28 декабря, на улице Московской в Калуге сбили 28-летнюю женщину с 3-летним сыном. Они шли по пешеходному переходу.

Позже в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложили запись с регистратора. Судя по видео, машина в правом ряду пропустила пешеходов, а водитель «Газели» в левом ряду не остановился.

Как нам рассказали в УГИБДД по Калужской области, мальчика уже выписали из больницы. У его мамы перелом костей таза и сотрясение мозга.