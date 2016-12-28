Женщину с маленьким ребёнком сбили в Калуге

Около 8 утра в среду, 28 декабря, «Газель» сбила 28-летнюю женщину с трехлетним сыном на пешеходном переходе на улице Московской в Калуге.
По предварительным данным ГИБДД, водитель грузовой «Газели» ехал по улице Московской в левом ряду. В районе дома №344 у АЗС он сбил переходивших дорогу маму с ребёнком. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются.
После столкновения мама оказалась в реанимации БСМП. Ребенок доставлен в областную детскую больницу.
Фото из группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
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