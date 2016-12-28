Главная > Новости > Происшествия

Женщину с маленьким ребёнком сбили в Калуге

28.12.2016 10:47 0 Алёна Павлова

Около 8 утра в среду, 28 декабря, «Газель» сбила 28-летнюю женщину с трехлетним сыном на пешеходном переходе на улице Московской в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, водитель грузовой «Газели» ехал по улице Московской в левом ряду. В районе дома №344 у АЗС он сбил переходивших дорогу маму с ребёнком. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

После столкновения мама оказалась в реанимации БСМП. Ребенок доставлен в областную детскую больницу.

Фото из группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Водитель такси погиб, пытаясь развернуться на трассе 27.12.2016 10:52

Появилось видео, как «ПАЗик» сбил девушку в центре Калуги 27.12.2016 10:04

«ПАЗик» сбил девушку в центре Калуги 26.12.2016 14:28

В перевернувшемся «Ниссане» погиб 28-летний водитель 26.12.2016 12:05

Водитель погиб в аварии под Калугой 25.12.2016 22:03

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 31 декабря, 10:00
Афиша Обнинска: Новый год 2017
Обнинск
сб 31 декабря, 17:00
Дни Праздника Рождества Христова 2017
Калуга
сб 31 декабря, 18:00
Афиша мероприятий "Новый год 2017" в Калуге
Калуга
вт 03 января, 13:00
Мастер-классы “Рождественские фантазии” (полное расписание всех ДК)
Калуга

Для детей

ср 28 декабря, 11:00
Мульт-приключения "В поисках новогоднего чуда"
Дом музыки
ср 28 декабря, 15:00
Новогоднее путешествие на планету Кибертрон
Дом музыки
ср 28 декабря, 11:00
Новогоднее театрализованное представление "Операция Ё"
Дворец пионеров
ср 28 декабря, 16:00
Новогоднее представление «Волшебный глобус»
Дом-музей А.Л. Чижевского

Концерты

чт 29 декабря, 17:00
Большой новогодний концерт
Танеевский зал
чт 29 декабря, 20:00
BluesRockBand 0,40
Flat, кафе
пт 30 декабря, 18:30
&#8548; Отчетный Новогодний концерт Школы "Виртуозы"
Виртуозы, Школа музыки и искусств
вт 03 января, 19:00
Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Призрачная красота
Новогодний корпоратив
Пассажиры
Моана
Новости компаний

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Популярные места для селфи в Калуге по версии МегаФона

Каждому к Новому году – собственную цифровую елку от «Ростелекома»

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Жанръ

Viktorch1311 Вчера 09:30

Хорошая музыка - Молодость...

drughunter 24 дек 2016 21:06

Артем Летний's блог - Волк не просто воет на луну

Артем Летний 22 дек 2016 22:05

записки непостороннего - Кто виноват?

mason 21 дек 2016 10:55