В аварии с таксистом пострадал школьник

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 26 декабря, в Малоярославецком районе столкнулись «Лада» и «Рено». По предварительным данным ГИБДД, таксист за рулём иномарки пытался развернуться на трассе и не пропустил ВАЗ 21140.
Дорожная полиция уточнила данные о пострадавших.
42-летний водитель иномарки погиб на месте. Его 35-летний пассажир попал в больницу с черепно-мозговой травмой.
В «Ладе» ехали двое молодых людей – 20 и 22 лет, а также 14-летний подросток. Они госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами.
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