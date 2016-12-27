В аварии с таксистом пострадал школьник

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 26 декабря, в Малоярославецком районе столкнулись «Лада» и «Рено». По предварительным данным ГИБДД, таксист за рулём иномарки пытался развернуться на трассе и не пропустил ВАЗ 21140.

Дорожная полиция уточнила данные о пострадавших.

42-летний водитель иномарки погиб на месте. Его 35-летний пассажир попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

В «Ладе» ехали двое молодых людей – 20 и 22 лет, а также 14-летний подросток. Они госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами.