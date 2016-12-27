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Водитель такси погиб, пытаясь развернуться на трассе

27.12.2016 10:52 20

Около 23:00 в понедельник, 26 декабря, в черте деревни Оболенское Малоярославецкого района произошла авария, в которой погиб один человек. Ещё трое попали в больницу.

Удар пришёлся в левую сторону «Рено».

По предварительным данным, на трассе А101 «Москва – Рославль» водитель такси «Рено» проехал нужный ему поворот и решил развернуться. Он съехал на обочину и стал совершать разворот, не убедившись в безопасности своего манёвра. В попутном направлении двигался ВАЗ 21114, водитель которого не ожидал такого манёвра и не смог избежать столкновения. Удар пришёлся в левую сторону «Рено». Водитель иномарки не был пристёгнут ремнём безопасности, поэтому от удара его выкинуло из авто. Он погиб на месте. Его пассажир остался жив. Пострадали и двое молодых людей, находившихся в «Ладе».

Два человека из «Лады» попали в больницу.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.


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Тэги: происшествие дтп
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