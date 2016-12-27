Появилось видео, как «ПАЗик» сбил девушку в центре Калуги

Как мы уже рассказывали, днём в понедельник, 26 декабря, на перекрёстке улиц Московской и Дзержинского в Калуге рейсовый автобус сбил 25-летнюю девушку. Момент ДТП попал на запись регистратора. Видео выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Пострадавшая, напомним, попала в больницу с травмой головы. Её жизни ничего не угрожает.

Сотрудники ГИБДД сейчас продолжают разбирательство по этому делу.