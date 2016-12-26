«ПАЗик» сбил девушку в центре Калуги

В понедельник, 26 декабря, около 13:00 в Калуге на перекрёстке улиц Московской и Дзержинского сбили 25-летнюю девушку.

По предварительной информации ГИБДД, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на неё наехал рейсовый «ПАЗик». Фото появилось в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Пострадавшую доставили в БСМП, рассказали нам в УГИБДД по Калуге. Причина ДТП сейчас устанавливается.