Пропала 18-летняя девушка

В пятницу, 23 декабря, ушла из дома и до сих пор не вернулась 18-летняя Яна Попова. Девушка проживает в деревне Плетенёвка в Калуге, сообщает на своей страничке в «ВКонтакте» поисково-спасательные отряд «Амарок».
Приметы девушки:
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Была одета в фиолетовое пальто до колен, тёмно-синие джинсы, белые зимние кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 02 или 8 920 871 56 70.
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