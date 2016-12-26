Пропала 18-летняя девушка

В пятницу, 23 декабря, ушла из дома и до сих пор не вернулась 18-летняя Яна Попова. Девушка проживает в деревне Плетенёвка в Калуге, сообщает на своей страничке в «ВКонтакте» поисково-спасательные отряд «Амарок».

Приметы девушки:

на вид 18-20 лет,

рост - 160 см,

среднего телосложения,

волосы длинные русые, ниже плеч,

глаза зелёные.

Была одета в фиолетовое пальто до колен, тёмно-синие джинсы, белые зимние кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 02 или 8 920 871 56 70.