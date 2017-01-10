В Калуге нашли пропавшую 18-летнюю девушку

Во вторник, 10 января, была найдена 18-летняя Яна Попова. Об этом на своей страничке в «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательные отряд «Амарок».

Пропала девушка 23 декабря. С заявлением в полицию обратилась её мама. В ходе поисков сотрудники МВД выяснили, что Яна всё это время жила у своей знакомой.

- С девушкой была проведена беседа, - добавляют в полиции. – Установлено, что её жизни и здоровью ничего не угрожало.