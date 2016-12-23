Сбитая в день рождения девочка отделалась ушибом

14-летнюю девочку утром в четверг, 22 декабря, на «зебре» на улице Кирова сбил 68-летний водитель «Нивы».
Сотрудники ГИБДД уточнили, что в момент аварии водитель не поворачивал, как сообщалось ранее, а ехал по улице Кирова по прямой. Он не выбрал правильную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и не предоставил преимущество пешеходу.
Девочка отделалась ушибом локтя и после осмотра в больнице отправилась домой.
Как мы уже писали, 14-летнюю школьницу в центре Калуги сбили в день её рождения.
|
На улице Кирова опять снесли ограждение 23.12.2016 10:52
Девочку в Калуге сбили в день её рождения 22.12.2016 10:41
Девушку ударили бутылкой по голове возле кафе 22.12.2016 09:48
Большегруз смял «Оку» у Льва Толстого 21.12.2016 16:36
Под Калугой «Лада» влетела в грузовик 21.12.2016 11:53
|
© 2007-2016 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: