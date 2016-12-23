Сбитая в день рождения девочка отделалась ушибом

14-летнюю девочку утром в четверг, 22 декабря, на «зебре» на улице Кирова сбил 68-летний водитель «Нивы».

Сотрудники ГИБДД уточнили, что в момент аварии водитель не поворачивал, как сообщалось ранее, а ехал по улице Кирова по прямой. Он не выбрал правильную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и не предоставил преимущество пешеходу.

Девочка отделалась ушибом локтя и после осмотра в больнице отправилась домой.

Как мы уже писали, 14-летнюю школьницу в центре Калуги сбили в день её рождения.