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Девочку в Калуге сбили в день её рождения

22.12.2016 10:41 11 Алёна Павлова
Девочку в Калуге сбили в день её рождения

Утром в четверг, 22 декабря, на перекрёстке улицы Кирова и одноимённого переулка сбили 14-летнюю девочку.

- Водитель «Нивы» в объяснения написал, что при перестроении из ряда в ряд не заметил ребенка на переходе, - прокомментировали нам в отделе ГИБДД по Калуге.

Ребёнок с подозрением на перелом руки доставлен в детскую областную больницу.

В день аварии школьнице как раз исполнилось 14 лет.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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