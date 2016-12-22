Девочку в Калуге сбили в день её рождения

Утром в четверг, 22 декабря, на перекрёстке улицы Кирова и одноимённого переулка сбили 14-летнюю девочку.

- Водитель «Нивы» в объяснения написал, что при перестроении из ряда в ряд не заметил ребенка на переходе, - прокомментировали нам в отделе ГИБДД по Калуге.

Ребёнок с подозрением на перелом руки доставлен в детскую областную больницу.

В день аварии школьнице как раз исполнилось 14 лет.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.