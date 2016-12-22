Девочку в Калуге сбили в день её рождения

Утром в четверг, 22 декабря, на перекрёстке улицы Кирова и одноимённого переулка сбили 14-летнюю девочку.
- Водитель «Нивы» в объяснения написал, что при перестроении из ряда в ряд не заметил ребенка на переходе, - прокомментировали нам в отделе ГИБДД по Калуге.
Ребёнок с подозрением на перелом руки доставлен в детскую областную больницу.
В день аварии школьнице как раз исполнилось 14 лет.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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