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«Uma2rman» поздравит Полотняный Завод с 300-летием

17.08.2018 10:25 2 682 Сергей ПЕТРОВ
«Uma2rman» поздравит Полотняный Завод с 300-летием

В субботу, 25 августа, посёлок Полотняный Завод отметит юбилей. В этом году ему исполняется ровно триста лет. По этому случаю в посёлке состоится большой праздник, апофеозом которого станет юбилейный салют.

Но перед тем гостей торжеств ждёт музыкальное поздравление от группы «Uma2rman», которая выступит в рамках праздничной программы. Полностью публикуем её ниже

Дом культуры: 

  • 11.00 Развлекательная программа для детей
  • 11.30 Спектакль «Красная шапочка»

Пушкинский парк: 

  • с 16.00 Поздравление официальных лиц и большой концерт
  • 19.00 Музыкальные поздравления от групп «Волга-Волга» и «Uma2Rman»
  • 22:45 Короткометражный фильм о посёлке
  • 23:00 Юбилейный салют

Напомним, в это же в время Калуга будет отмечать свой день рождения. Хэдлайнерами музыкальной части праздника станут группы «Бурито» и «#2 Маши»

 Наша справка 
Возникновение населённого пункта связано с основанием по именному приказу Петра I в 1718 году калужским купцом Филатовым-Карамышевым парусно-полотняного завода (отсюда происходит название посёлка). В 1720 году им же в компании с Григорием Щепочкиным и Андреем Гончаровым (прапрадедом жены Александра Пушкина) была основана бумажная фабрика.


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Тэги: праздник день города полотняный завод
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