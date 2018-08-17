«Uma2rman» поздравит Полотняный Завод с 300-летием

В субботу, 25 августа, посёлок Полотняный Завод отметит юбилей. В этом году ему исполняется ровно триста лет. По этому случаю в посёлке состоится большой праздник, апофеозом которого станет юбилейный салют.

Но перед тем гостей торжеств ждёт музыкальное поздравление от группы «Uma2rman», которая выступит в рамках праздничной программы. Полностью публикуем её ниже

Дом культуры:

11.00 Развлекательная программа для детей

11.30 Спектакль «Красная шапочка»

Пушкинский парк:

с 16.00 Поздравление официальных лиц и большой концерт

19.00 Музыкальные поздравления от групп «Волга-Волга» и «Uma2Rman»

22:45 Короткометражный фильм о посёлке

23:00 Юбилейный салют

Напомним, в это же в время Калуга будет отмечать свой день рождения. Хэдлайнерами музыкальной части праздника станут группы «Бурито» и «#2 Маши»

Наша справка

Возникновение населённого пункта связано с основанием по именному приказу Петра I в 1718 году калужским купцом Филатовым-Карамышевым парусно-полотняного завода (отсюда происходит название посёлка). В 1720 году им же в компании с Григорием Щепочкиным и Андреем Гончаровым (прапрадедом жены Александра Пушкина) была основана бумажная фабрика.