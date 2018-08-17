«Uma2rman» поздравит Полотняный Завод с 300-летием

В субботу, 25 августа, посёлок Полотняный Завод отметит юбилей. В этом году ему исполняется ровно триста лет. По этому случаю в посёлке состоится большой праздник, апофеозом которого станет юбилейный салют.
Но перед тем гостей торжеств ждёт музыкальное поздравление от группы «Uma2rman», которая выступит в рамках праздничной программы. Полностью публикуем её ниже
Дом культуры:
Пушкинский парк:
Напомним, в это же в время Калуга будет отмечать свой день рождения. Хэдлайнерами музыкальной части праздника станут группы «Бурито» и «#2 Маши»
Наша справка
Возникновение населённого пункта связано с основанием по именному приказу Петра I в 1718 году калужским купцом Филатовым-Карамышевым парусно-полотняного завода (отсюда происходит название посёлка). В 1720 году им же в компании с Григорием Щепочкиным и Андреем Гончаровым (прапрадедом жены Александра Пушкина) была основана бумажная фабрика.
|
Десантники колонной пройдут по улице Кирова 01.08.2018 16:39
Какие улицы перекроют на День города 10.07.2018 14:29
В Калуге на склоне парка появился флаг 09.06.2018 15:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: