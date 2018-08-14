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«Бурито», две Маши, фламенко и народные промыслы – каким будет День города-2018

14.08.2018 11:09 11 1363 Оксана КОЛОСОВА

В субботу, 25 августа, Калуга отметит своё 647-летие. Праздничные мероприятия стартуют в полдень и завершатся ближе к 11 часам вечера. О том, что ждёт калужан в этот день, на планёрке в горуправе в понедельник, 13 августа, рассказала начальник городского Управления культуры Яна ВАСИНА.

Судя по всему, дневное праздничное «меню» ожидается вполне традиционным, без экзотических «приправ» в виде разноцветных пушариков, как в прошлом году, и белоснежных фьёков, как в 2016-м.    

Самые заметные творческие площадки будут сконцентрированы, как всегда, в Центральном парке культуры и отдыха, а также на Театральной площади и вокруг неё. В полдень здесь начнётся фестиваль народного искусства и ремёсел «Город мастеров», в скверике можно будет поиграть в шашки и шахматы, а пешеходная часть Театралки на несколько часов превратится в творческий бульвар, на который выйдут художники, музыканты и актёры Театра кукол.

- Два проекта будут проводиться в нашем городе впервые, - рассказала Яна Васина. – Это интерактивная площадка «Картонный город», на которой гости смогут построить настоящий мегаполис из картона, раскрасить его и поучаствовать в конкурсе картонных костюмов. На второй площадке – «Город профессий» – юных калужан познакомят с профессиями врача, повара, флориста, музыканта, строителя и художника.

Новым местом проведения праздничных мероприятий станет парк на месте рынка. Здесь состоится межрегиональный фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское древо». Его участники представят изделия в номинациях «Гончарное дело», «Глиняная игрушка», «Ткачество», «Резьба по дереву», «Текстильная кукла».

Обещают задействовать и танцевальную площадку возле Дома быта. Она была подарена калужанам на День города год назад одним из меценатов, да так и простояла все 12 месяцев невостребованной. 25 августа этот помост станет местом проведения двух танцевальных мастер-классов. Во время первого всех желающих научат танцевать фламенко. Второй будет посвящён спортивным танцам.

На площадке возле «шарика» состоится фестиваль молодёжных субкультур «Kaluga Street Games». Большую развлекательную программу, рассчитанную на весь день, подготовил для калужан Инновационный культурный центр. В 19:00 здесь пройдёт фестиваль уличного кино.

Традиционное карнавальное шествие «Если город танцует» стартует на площади Победы в 16:00 и завершится в 17:30 на Старом Торге.

Вечерняя праздничная программа будет проходить в двух точках: на Театральной площади и Старом Торге. Отдельно остановимся на второй площадке, поскольку именно здесь проходят выступления приглашённых звёзд, которые собирают наибольшее число зрителей.

Концертная программа начнётся в 19:30 с выступления калужской кавер-группы «VoreWer.40». В Интернете записей этого коллектива не так много. Судя по тому, что мне удалось найти, артисты исполняют зарубежные и советские хиты 60-80-х годов XX столетия.

Кавер-группа «VoreWer.40».

В 20:20 на сцену выйдет группа «#2 Маши», рассчитанная на более молодёжную аудиторию. Коллектив состоит из двух девушек: участницы проекта «Голос» Марии Зайцевой и исполнительницы хип-хопа Маши Шейх. Дуэт позиционирует себя довольно громко: «Два неповторимых женских голоса, сплетающихся посредством безупречного вокала и убедительно плотного речитатива в одно».

Я, кстати, поинтересовалась у своих знакомых разного возраста – от подростков до 30-летних людей, – известно ли им что-то о творчестве «уникального дуэта». Все как один пожали плечами.

«#2 Маши».

Вторая «тёмная лошадка» – танцевальная шоу-группа «Jump Evolution». Её выступление начнётся в 21:00.

Программа включает в себя элементы танцев, акробатики, паркура и боевых искусств. На видео это выглядит довольно эффектно.

Шоу-группа «Jump Evolution».

Завершится программа концертом группы «Burito» – ещё одно новое название для многих горожан. Среди десятка людей, опрошенных мною, всего двое оказались знакомы с творчеством этого коллектива. Один из них – моя 16-летняя дочь. На вопрос: «И как тебе?» - она лаконично ответила: «Нормально, хотя я такое не слушаю».

«Burito».

Между тем «Burito» входит в пятёрку наиболее востребованных на сегодняшний день групп. Музыканты заявляют о себе как о «борцах за справедливость, создающих качественную музыку для души, способную очистить разум и заставить задуматься о вечном».

Завершится празднование Дня города, как всегда, фейерверком. Их, кстати, планируется сразу два. В 22:00 салютовать будут в районе ТРЦ «Торговый квартал», в 22:30 – на Старом Торге.

Уважаемые читатели! А как вы будете праздновать День города? Пишите в комментариях!


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Тэги: праздник день города яна васина
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