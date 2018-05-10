9 Мая глазами калужан

Как мы уже рассказывали, Калуга отпраздновала 9 Мая массовыми мероприятиями на улицах города. В «Бессмертном полку» прошло около 9,5 тысячи человек. Вечер завершился двумя салютами - на Старом Торге и улице Московской. Мы сделали подборку фото и видео, которые калужане выкладывали в праздничный день в соцсетях.
В небе над городом Анатолий Филимонов заснял самолёты, летевшие на парад в Москву.
Фото Саши Бендера.
Фото Константина Иванова.
Фото Марины Рыбаковой.
Фото Андрея Чураева.
Вид на площадь Победы с воздуха. Фото Дмитрия Иванова.
Памятник ветерану на улице Кирова.
Фото салюта выложила Марина Кобыленко.
Фото Юлии Ювао.
Фото Сергея Кулешова.
Салют на Московской площади.
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