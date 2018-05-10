9 Мая глазами калужан

Как мы уже рассказывали, Калуга отпраздновала 9 Мая массовыми мероприятиями на улицах города. В «Бессмертном полку» прошло около 9,5 тысячи человек. Вечер завершился двумя салютами - на Старом Торге и улице Московской. Мы сделали подборку фото и видео, которые калужане выкладывали в праздничный день в соцсетях.



В небе над городом Анатолий Филимонов заснял самолёты, летевшие на парад в Москву.



Фото Саши Бендера.

Фото Константина Иванова.



Фото Марины Рыбаковой.



Фото Андрея Чураева.



Вид на площадь Победы с воздуха. Фото Дмитрия Иванова.

Памятник ветерану на улице Кирова.

Фото салюта выложила Марина Кобыленко.

Фото Юлии Ювао.

Фото Сергея Кулешова.





Салют на Московской площади.