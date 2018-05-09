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9 Мая в Калуге: надежда на не напрасный День Победы

09.05.2018 20:53 9 2709 Владимир Ивкин
9 Мая в Калуге: надежда на не напрасный День Победы

В 73-й раз мы отмечаем день начала конца невероятной трагедии и великий подвиг наших дедов и прадедов. За это время они и их дети - наши мамы и папы, дедушки и бабушки, тети и дяди -  прошли длинный путь от отчаяния и непреодолимой боли от невосполнимых утрат, до  смирения с последствиями того ужаса, что принесли им нацисты, а затем и  гордости за то великое чудо мира, которое совершил советский солдат.

Пусть той страны, в которой невероятным самопожертвованием ковалось это великое чудо уже нет, но поступки её людей - всегда самоотверженные, отважные, безрассудные, а зачастую безумные - останутся в памяти навсегда.

В моей - уж точно.

А все потому, что именно этим людям – всем вместе и каждому из них в отдельности - мы все обязаны своим сегодняшним существованием. И забывать об этом – низко.

Потому что мы им должны. А отдавать долги – обязанность любого порядочного человека. И долг памяти перед теми, благодаря кому ты существуешь – это тот необходимый минимум, отказавшись от которого человек превращается в мерзавца.

В последние годы доминирования в обществе темы патриотизма и придания празднику 9 Мая излишней парадности, даже породившей такой неприятный термин, как победобесие, мне кажется, рассказанную выше простую истину люди потихоньку начали подзабывать.

Причём, мне это кажется уже который год, и, сколько ни крещусь, казаться не перестаёт. А вот сегодня – перестало.

Может, потому, что не было в праздничной колонне военной техники и моря разноцветных фуражек. Может, потому, что разлившееся по улице Кирова огромное море «Бессмертного полка» попросту утопило чиновников, которые уж не знаю, шли ли в этот раз в колонне или дожидались протокольного митинга там, где им и положено – на трибунах, возведённых в конечной точке маршрута. Я не знаю.

А знаю, что этот парад был таким, каким и должен быть - до мозга костей народным.

Ещё бы убрать из шествия бессовестных бесстыдников, примазавшихся к нему с флагами политических партий, и был бы идеал да полная гармония.

Но, впрочем, то, что недалёкие политиканы сами себе вредят, истина давно известная. Даже пациентам клиники имени Лившица. Думаю, рано или поздно она и до власть предержащих парниковых детей индиго тоже дойдёт. Годов эдак через пять. Надо только подождать.

У меня на этом всё и далее уступаю место нашему фотокорреспонденту Сергею КОНСТАНТИНОВУ, которому из года в год удаётся то, что не передать никакими словами. Он берёт и вкладывает мгновения 9 Мая в наши души.

Так и в этот раз возьмите их и вложите. 

Мы уже не забудем, потому, как и наши родители, дожны научить помнить их. Но главное...

... чтобы они никогда...

... НИКОГДА не узнали....

... что в небе могут отбрасывать тень не только птицы.

Иначе все то, что о чём я написал выше, и всё то, что передал своими снимками Серёжа Константинов. Всё то, что сказали чиновники в свои микрофончики. Весь этот парад, как и все те, что были до него. Всё было напрасно.

Мирного неба нам. Всем нам. Каждому человеку на Земле.

Автор заглавного фото - Андрей Шаронов


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Тэги: праздник 9 мая день победы
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