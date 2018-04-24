День Победы в Калуге: реконструкция боя, фестиваль солдатской каши и 2 салюта

Во вторник, 24 апреля, на планёрке в горуправе начальник Управления культуры Яна ВАСИНА рассказала о том, как отметят День Победы в Калуге. Всего запланировано более 240 мероприятий.

Накануне праздника на Мемориальном воинском кладбище состоится городской митинг. А в 21:30 пройдёт традиционная патриотическая акция «Свеча памяти»: калужане пройдут с зажжёнными свечами от сквера Мира до площади Победы.

Для всех желающих 8 мая в 15:00 будет организована бесплатная военно-историческая экскурсия «Отсюда началась Победа: по следам боев за освобождение Калуги». Сбор и начало экскурсии у дома № 91 по улице Салтыкова-Щедрина.

9 мая в 10:00 начнётся праздничное шествие жителей города от сквера Мира. Отдельной колонной пройдут участники Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Афиша праздника

Площадь Победы:

10:30. Городской торжественный митинг

ул. Кирова, 1:

12:00. 72-я весенняя легкоатлетическая эстафета на призы городского головы.

Театральная площадь

Главная сцена:

12:00. Театрализованная концертная программа «Весна 45-го года».

13:30. Хоровой праздник «Мы помним, мы гордимся!». Хоровые коллективы ДШИ № 1.

14:00. Концерт «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно помнить!»

17:00. Концертная программа «Победа одна на всех».

19:00. Концертная программа «Победный май». ДШИ №5.

Театральный сквер:

12:00. Концертная программа «Фронтовая бригада. С песней – к Победе!»

12:00. «Дети рисуют Победу». Выставка детских рисунков.

12:00. Тематические фотозоны. Каждый желающий абсолютно бесплатно сможет сделать фотографию на память.

12:00. Интерактивные площадки.

Пешеходная часть улицы Театральной:

12:00. Фестиваль солдатской каши.

Площадка у памятника Кирову:

11:00. «Салют, Победа!»:

Акция «Книгу памяти пишем вместе». Все желающие смогут вписать в книгу имена своих родственников, погибших или участвующих в Великой Отечественной войне.

Историческая викторина «Победы славные страницы», мастер-классы.

Информбюро «Вспомним всех…» . Поиск погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны на сайте «Мемориал» и по «Книгам памяти».

Книжно-иллюстративные выставки.

Площадка перед кинотеатром «Центральный»:

12:00. Концертная программа «Тебе, моё Отечество!»

Площадка у Дома быта:

12:00. Праздничная программа «На солнечной поляночке».

Новый городской парк:

12:00. Концерт победителей и призёров городского конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия».

13:00. Концертная программа «Должны смеяться дети!»

14:00. Концертная программа «Весна Победы».

Центральный парк культуры и отдыха:

12:00. Театрализованная программа «Когда закончилась война».

Усадьба Золотарёвых:

11:00. Военно-исторический праздник «Тяжело в учении – легко в бою».

13:00. Военно-историческая реконструкция боя «В мае 45-го года».

Площадь Старый Торг:

20:00. Концертная программа «Песни нашей Победы».

22:00. Праздничный фейерверк «Салют Победы».

Улица Московская, 338а:

18:00. Концертная программа «День Победы».

22:00. Праздничный фейерверк «Салют Победы».