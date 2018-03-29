Какие троллейбусы поедут в Пасхальную ночь

В ночь с 7 на 8 апреля в Калуге запланировано движение нескольких троллейбусов. Они развезут пассажиров после окончания Пасхальных богослужений в храмах города.

- Отправление троллейбусов будет осуществляться от площади Старый Торг, - рассказали нам 29 марта в пресс-службе городской управы.