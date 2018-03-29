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Какие троллейбусы поедут в Пасхальную ночь

29.03.2018 11:11 5 1141 Дмитрий Ивьев
Какие троллейбусы поедут в Пасхальную ночь

В ночь с 7 на 8 апреля в Калуге запланировано движение нескольких троллейбусов. Они развезут пассажиров после окончания Пасхальных богослужений в храмах города.

- Отправление троллейбусов будет осуществляться от площади Старый Торг, - рассказали нам 29 марта в пресс-службе городской управы.

  • № 1 - улица Ленина – ж/д вокзал Калуга-1;
  • № 2 - улица Московская - микрорайон Терепец;
  • № 3 - улица Салтыкова-Щедрина - КЗТА – площадь Победы - кинотеатр «Центральный», далее по улице Московской в депо;
  • № 6 - улица Гагарина — улица Кирова, площадь Победы — улица Маршала Жукова до остановки «пос. Дубрава», далее по маршруту № 6 в депо;
  • № 8 - улица Московская - площадь Московская - улица Ольговская;
  • № 9 улица Московская — пос. Северный;
  • № 10 улица Московская - площадь Московская - улица Гурьянова;
  • № 18 - улица Гагарина — площадь Мира -  до улицы Генерала Попова.


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Тэги: праздник транспорт
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