Какие троллейбусы поедут в Пасхальную ночь

В ночь с 7 на 8 апреля в Калуге запланировано движение нескольких троллейбусов. Они развезут пассажиров после окончания Пасхальных богослужений в храмах города.
- Отправление троллейбусов будет осуществляться от площади Старый Торг, - рассказали нам 29 марта в пресс-службе городской управы.
|
|
Почти трёхметровый шар прикатят на День выпускника 13.03.2018 17:14
«Иногда мне хотелось стать Наташей или Олей» 08.03.2018 15:50
Калужанкам вручили на дорогах цветы 07.03.2018 15:28
Где отметить день любви и романтики в Калуге 07.03.2018 11:00
Власти объявили войну уличным торговцам цветами 28.02.2018 12:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: