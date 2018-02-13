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Сжечь готику: 20 человек 3 месяца возводили 30-метровую скульптуру ради большого огня

13.02.2018 14:47 20 1690

В эту субботу, 17 февраля в арт-парке Никола-Ленивец отпразднуют Масленицу. Огню будет предана тридцатиметровая скульптура, названная создателями «Пламенеющая готика». Она получила свое название за схожесть со стилем поздней готической архитектуры, который появился благодаря необычным узорам на вершинах арок, напоминающих пламя.

- Материал башни - это ольха, которую мы собираем в пучки, чтобы она напоминала готическое строение, - рассказывает нам управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец, продюсер культурных проектов Иван ПОЛИССКИЙ. - Экспериментируя над макетом, художник Николай Полисский [отец Ивана Полисского - прим.ред.] сначала разработали облик самого объекта, а уже после возникло такое название.


Художник Николай Полисский и участники Зимней школы Никола-Ленивца Алекс Скотт-Уитби, Роберт Мулл, Кэтрин Дю Тоит работают над «Пламенеющей готикой».

На подготовку Масленицы ушло 3 месяца, строила её команда из 20 человек. Самое горючее вещество в скульптуре - хворост.


Николай Полисский, художник и основатель арт-парка.

- Масленица это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост, - рассказывает Николай Полисский. -  Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно, интересно посмотреть на огонь созидающий, рисующий образы в реальном времени.

Объектом Масленицы прошлого года была «Пирамида», построенная из отходов лесозаготовительной промышленности -  верхушки ёлок и сосен, некондиционное сено в рулонах.

В прошлом году масленицу посетило около двух тысяч человек, в этом интерес к масленице выше, поэтому организаторы ожидают больше гостей.

Кроме гвоздя программы - «Пламенеющей готики» - гостей Никола-Ленивца ждут архитектурные мастер-классы, карусель из тарзанок разной высоты, блины и горячие напитки.

Так же во время гуляний пройдёт настоящая ярмарка с традиционными народными конкурсами: «Два столба», соревнование на меткость и ловкость «Малая Жар-Птица», конкурс «Забей гвоздь», бои с подушками на бревнах, перетягивание каната, петушиные бои.

Все победители и особо отличившиеся участники получают призы — от блинов до сувениров из Никола-Ленивецких промыслов.

- Фотографии - это, конечно, самый массовый продукт Никола-Ленивца. - говорит о сувенирах Иван Полисский - Инстаграм наших гостей по хэштегу #nikolalenivets — просто глаз не отвести. Но для тех, кто хочет что-то материально ощутимое - есть никола-ленивецкая деревянная игрушка - хендмейд-сувениры в виде деревянных зверушек. Самые популярные - олени и совы.

Пожалуй, главный проблемный вопрос Никола-Ленивца - дорога до арт-парка.

По словам организаторов, с помощью областных властей  с каждым годом она становится лучше. На данный момент дорога в нормальном состоянии.

На подъезде к Николо-Ленивцу организаторы рекомендуют ехать со скоростью 30 - 40 км/ч.


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Тэги: праздник масленица николай полисский иван полисский

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