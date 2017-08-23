На аллее улицы Кирова появились парящие зонты

Вечером вторника, 22 августа, в Калуге началось украшение аллеи улицы Кирова ко Дню города. Там по задумке городских властей должны появиться парящие зонтики, и частично их уже развесили.
Зонты появились на отрезке аллеи, который расположен ближе к площади Победы. Но, судя по эскизам, опубликованным в преддверии праздника, их будет ещё больше.
Другие подробности о подготовке Калуги к своему 646-летию мы расскажем на нашем сайте сегодня чуть позже. А уже опубликованные новости вы можете найти в нашей рубрике «День города». Список мероприятий: Афиша Дня города.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Так выглядит часть аллеи сейчас...
... а так должна будет выглядеть по окончании работ.
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