С днём рождения, любимая калуга!
Афиша Дня города Калуги
Развлекательные мероприятия, акции и скидки к главному празднику любимого города.
садоводам и огородникам
23 августа

Инновационный культурный центр
17:00
Подведение итогов городского конкурса «Калуга урожайная».
сладкоежкам
24 - 26 августа

Пешеходная часть улицы Театральная
10:00 - 19:00 ежедневно
Фестиваль сладостей «Сладкие нотки»

12:00 - 14:00 ежедневно
Анимационная программа в рамках фестиваля


основные торжества
26 августа

площадь Победы.
11:00
Возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

Театральная площадь, главная сцена.
12:00
Торжественное открытие Дня города Калуги «Над Калугой солнце светит».

13:30
Хореографический проект танцевальной лаборатории «ТЕКТ» «Музей детских площадок».

15:00
Концерт школы вокала «ТгuеVоісе» (г. Обнинск).

19:00
Концерт студии эстрадной песни «Веселая компания».

20:00
Выступление Антона Азарова (г. Москва).

20:30
Инструментально-джазовый концерт группы «Jаzzатоv GIGAВаnd».
«С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КАЛУГА!»
АКЦИЯ ОТ ФИТНЕС-СТУДИИ
FIT-N-GO
50% скидка – на пробную тренировку и 10% - на любой абонемент, если при записи вы назовёте кодовую фразу «С днём рождения, Калуга!»*
В основе персональных тренировок FIT-N-GO – принцип Электро-Мышечной Стимуляции (ЭМС). Согласно исследованиям, ЭМС-тренировки признаны самыми результативными фитнес-тренировками в Европе.

В студиях FIT-N-GO могут заниматься люди любого возраста, находящиеся в любой физической форме. Нет нагрузки на суставы, исключены травмы. Вы испытаете непередаваемые ощущения от того, что все ваши мышечные группы работают ОДНОВРЕМЕННО в то время, как вы выполняете те или иные упражнения под руководством персонального тренера. Именно это и дает возможность за 20 минут получить эффект полноценной тренировки.

Наши преимущества:
  • Экономия средств (вы платите только за свои персональные тренировки, не оплачивая членство в клубе)
  • Приходите налегке (спортивная одежда не нужна)
  • Нет вреда для суставов
  • Каждая тренировка завершается лимфодренажным массажем
  • Заряд бодрости после каждой тренировки
  • Можно приходить с детьми
Наши награды:
  • Премия 2017 «Лучший инновационный проект в индустрии фитнес»
  • Премия 2016 «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги» в категории «Фитнес нового поколения»
  • Премия «Спорт и Россия 2016» в номинации лучший проект года в области инновационных фитнес-технологий
акция действует с 22.08.2017 по 01.09.2017


Наши контакты:
Тел.: +7-930-750-80-50
г. Калуга, ул. Гагарина, 13
Facebook
VK
Instagram

Театральная площадь, сквер.
11:00-19:00
Творческий проект «Фото-сушка».

12:00-15:00
Сеанс одновременной игры в шашки и шахматы.

12:00-17:00
Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров».

12:00-15:00
Аллея живых статуй.

12:00-18:00
Акция в рамках федерального проекта «ЯРоссия».

12:00-15:00
Выставка «Цветочный дворик».

12:00-15:00
Фестиваль мороженого.

12:00-13:00
Игровая программа студии праздников «Мишутка».

12:00-15:00
Интерактивная площадка Центра космического образования «Галактика».

12:00-16:00
Детский городок развлечений: аттракционы, фотозоны, мастер-классы, игровые программы.

12:30-13:30
Уличное представление « Пушарик-шоу».

Концертная площадка «Гостиный двор»
12:00
Концертная программа «Наш любимый город».

Вертолётная площадка на Яченском водохранилище
12:00-15:00
Праздничная программа от калужского автодилера.
КИНО-КАФЕ НА ДОСТОЕВСКОГО, 30
РАЗДАЁМ 500 000 РУБЛЕЙ!!!*
Мы хотим сделать отличный отдых доступным!!! И Нам просто нравится удивлять!
Представляем вашему вниманию новый формат отдыха в Калуге!
В Кино-Кафе работают три индивидуальных кинозала, в которых есть все для незабываемого отдыха:
  • безлимитное караоке;
  • огромный выбор фильмов;
  • игры на приставках;
  • спортивные трансляции;
  • TV;
  • настольные игры.
В зале только Вы и ваша компания!

Возможно проведение мероприятий:
  • Корпоративов и шумных вечеринок;
  • Игровых состязаний в разных жанрах;
  • Караоке батлов;
  • Дней рождений;
  • Мальчишников;
  • Девичников;
  • Авторских тренингов по любой тематике;
  • Творческих мастер-классов.
А также, проведение деловых встреч в формате свободного общения и бизнес презентаций.

Побывайте в этом уникальном для Калуги месте, насладитесь максимально комфортным отдыхом!

Работаем с 12:00 до последнего гостя!

*Приходи в Кино-Кафе на Достоевского 30, с 22.08.17 по 22.09.17 назови пароль: "Джек Воробей", получи ответ: "Капитан Джек Воробей"!
и получи клубную Карту с бонусом 500 р. Подробности Акции в Кино-Кафе.
Наши контакты:
Забронировать зал можно по тел.: 8(4842) 21-21-91
Петьсмотреть.рф
г. Калуга, ул. Достоевского, д.30
VK
Odnoklassniki
Instagram
Улица Кирова
12:00-15:00
Творческий арт-момент «Калужская гантелЬ»
12:00-15:00
Концертная программа «Любимая Калуга»

Сквер Мира
12:00-15:00
Спортивная программа «Готов к труду и обороне!».

Арбитражный суд ЦФО
12:00-15:00
Флешмоб для художников, концерт клуба авторской песни.


Дом музыки
12:00-15:00
Праздник мыльных пузырей.

18:00
Концерт группы «ВместоКофеВАND»

Площадка у кинотеатра "Центральный"
12:00-15:00
Творческая мастерская «Радуга цвета»


Галерея "Образ"
12:00-15:00
Интерактивная программа «Библиоград».


Площадка у памятника Кирову
12:00-15:00
Аллея творчества.


Аллея улицы Кирова

Центральный парк культуры и отдыха
11:00
Подведение итогов конкурса «Дом образцового содержания»

12:00
Концертная программа «Открой для себя мир искусства».

12:00 - 14:00
Фестиваль казачьей песни.

12:00 - 15:00
Благотворительный Фестиваль яблочных пирогов.

15:30
Мастер-класс «Zumba Fitness»

Внутренний дворик Краеведческого музея
11:00 - 14:00
Творческий проект «Театр под открытым небом»


Сквер имени Карпова
12:00
Концерт «Под сенью дружественных Муз».


Площадка у "Шарика"
12:00-22:00
Фестиваль молодежных субкультур «Каluga Street Games»


ул. Московская, 333а
12:00 - 22:00
Концертно-развлекательная программа «Первый детский день города».

22:00
Праздничный фейерверк.


Скверик у Концертного зала
16:00
Концертная программа ВИА «Орион».
кульминация
16:30 - 22:30
Карнавал, концерт, фейерверк

Площадь Победы
16:30 - 17:30
Карнавальное шествие до площади Старый Торг.

Площадь Старый Торг
17:30
Концерт студии эстрадной песни «Акцент» «Краски лета».

19:30
Выступление группы «EXILADOS Band».

20:30
Выступление Ирины Дубцовой.

21:30
Выступление группы «Кар-Мэн»

22:30
Праздничный фейерверк
воскресная добивка
27 августа

Центральный парк культуры и отдыха
12:00
Концертно-развлекательная программа «Наш мир веселый и смешной».

KalugaWeb Top20