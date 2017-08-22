Афиша Дня города Калуги

Экономия средств (вы платите только за свои персональные тренировки, не оплачивая членство в клубе)

Приходите налегке (спортивная одежда не нужна)

Нет вреда для суставов

Каждая тренировка завершается лимфодренажным массажем

Заряд бодрости после каждой тренировки

Можно приходить с детьми

Премия 2017 «Лучший инновационный проект в индустрии фитнес»

Премия 2016 «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги» в категории «Фитнес нового поколения»

Премия «Спорт и Россия 2016» в номинации лучший проект года в области инновационных фитнес-технологий

В основе персональных тренировок FIT-N-GO – принцип Электро-Мышечной Стимуляции (ЭМС). Согласно исследованиям, ЭМС-тренировки признаны самыми результативными фитнес-тренировками в Европе.В студиях FIT-N-GO могут заниматься люди любого возраста, находящиеся в любой физической форме. Нет нагрузки на суставы, исключены травмы. Вы испытаете непередаваемые ощущения от того, что все ваши мышечные группы работают ОДНОВРЕМЕННО в то время, как вы выполняете те или иные упражнения под руководством персонального тренера. Именно это и дает возможность за 20 минут получить эффект полноценной тренировки.