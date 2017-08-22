Афиша Дня города Калуги

Представляем вашему вниманию новый формат отдыха в Калуге!
В Кино-Кафе работают три индивидуальных кинозала, в которых есть все для незабываемого отдыха:
В зале только Вы и ваша компания!
- безлимитное караоке;
- огромный выбор фильмов;
- игры на приставках;
- спортивные трансляции;
- TV;
- настольные игры.
Возможно проведение мероприятий:
- Корпоративов и шумных вечеринок;
- Игровых состязаний в разных жанрах;
- Караоке батлов;
- Дней рождений;
- Мальчишников;
- Девичников;
- Авторских тренингов по любой тематике;
- Творческих мастер-классов.
А также, проведение деловых встреч в формате свободного общения и бизнес презентаций.
Побывайте в этом уникальном для Калуги месте, насладитесь максимально комфортным отдыхом!
Работаем с 12:00 до последнего гостя! *Приходи в Кино-Кафе на Достоевского 30, с 22.08.17 по 22.09.17 назови пароль: "Джек Воробей", получи ответ: "Капитан Джек Воробей"!
и получи клубную Карту с бонусом 500 р. Подробности Акции в Кино-Кафе.