Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Вторник, 01 августа
69.53 / 71.99
$ 58.93 / 61.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

Улицу Кирова перекроют на День ВДВ

01.08.2017 16:20 19 2835 Дмитрий Ивьев
Улицу Кирова перекроют на День ВДВ

В среду, 2 августа, в Калуге из-за торжественного мероприятия, посвященного Дню Воздушно-десантных войск,  будет временно ограничено движение по улице Кирова.

Как рассказали нам в пресс-службе городской управы, проехать нельзя будет от площади Мира до площади Победы по полосе в направлении площади Победы с 10:00 до 12:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: транспорт день вдв праздник

Еще новости из рубрики «Праздники»

184 водителя автобусов и троллейбусов оштрафованы в Калуге 27.07.2017 16:03

Троллейбусы остановились на улице Ленина 27.07.2017 12:40

Остановку перенесут к парку Циолковского 21.07.2017 10:17

Закрывать Дзержинского и Достоевского предлагают сначала на компьютере 17.07.2017 09:32

Каждого десятого водителя оштрафовали в проверенных автобусах 11.07.2017 11:14

31.07.2017 17:45 1283 6
29.07.2017 08:17 1120 22
28.07.2017 15:51 2371 6
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 19 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы

Для детей

вс 06 августа, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе

Концерты

сб 05 августа, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония

Кино

Взрывная блондинка
Заячья школа
Стань легендой! Бигфут Младший
Гадкий я 3
Новости компаний

500 000 абонентов уже пользуются услугами мобильной связи «Ростелекома»: уверенный старт виртуального оператора

На «Архстоянии» «МегаФон» презентовал «Умный дом»

Основы Форекс-трейдинга

«Ростелеком» поможет предпринимателям Калужского региона выполнить новые требования законодательства

Блоги

Нитуш's блог - Питер, любовь моя! Часть 2-я.

Нитуш 29 июл 2017 16:05

Анатолий Митричу на заметку - Иван чай. Пока не поздно.

Полиграф Шариков 29 июл 2017 13:44

Нитуш's блог - И снова Питер!!! Как можно в него не влюбиться?) И снова начало)

Нитуш 28 июл 2017 20:56

Хорошая музыка - WOLFENSTEIN

Viktorch1311 27 июл 2017 22:36