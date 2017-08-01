Улицу Кирова перекроют на День ВДВ

В среду, 2 августа, в Калуге из-за торжественного мероприятия, посвященного Дню Воздушно-десантных войск, будет временно ограничено движение по улице Кирова.

Как рассказали нам в пресс-службе городской управы, проехать нельзя будет от площади Мира до площади Победы по полосе в направлении площади Победы с 10:00 до 12:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.