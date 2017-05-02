Опубликована полная афиша на 9 Мая

Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут в Калуге с 5 по 9 мая. Полную афишу на днях опубликовала городская управа.
5 мая
Мемориальное воинское кладбище
12:00
Городской митинг памяти.
6 мая
Площадь Победы
12:00
Фестиваль воинского дефиле среди отрядов почётных караульных служб Поста №1.
7 мая
Сквер Калужской областной филармонии
12:00
Концерт русского инструментального ансамбля «Каприс» и солиста Калужской областной филармонии Игоря Рубцова.
8 мая
Гостиный двор
19:00
Концерт Калужского молодежного симфонического оркестра и Тульского государственного хора.
Сквер Мира – площадь Победы
21:30
Патриотическая акция «Свеча памяти».
9 мая
Сквер Мира – площадь Победы
10:00
Праздничное шествие с участием жителей города и участников Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Площадь Победы
11:00
Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Театральная площадь
12:00
Хоровой праздник «Мы за мир!»
13:00
Театрализованное хореографическое представление «Мы наследники Победы» в рамках Всероссийской акции «Вальс Победы».
14:00
Концертная программа «Память жива» студии современного искусства «Тонус Арт».
15:30
Концертная программа «Никто не забыт, ничто не забыто!» студии эстрадной песни «Акцент».
Театральная площадь (правый проезд, сквер)
12:00-15:00
Выставка детских рисунков «Дети рисуют Победу»; Работа интерактивных площадок.
Улица Театральная
12:00
Фестиваль солдатской каши
Гостиный двор
12:00
Концерт ВИА «Орион» и солиста областной филармонии Алексея Майорова.
Усадьба Золоторевых, внутренний двор (ул. Пушкина, 14)
12:00
Военно-исторический фестиваль «Тяжело в учении – легко в бою».
13:00
Военно-историческая реконструкция боя «В мае 45-го года».
Площадка перед кинотеатром «Центральный»
12:00
Праздничное мероприятие «Война. Победа. Память».
14:00
Концертно-театрализованная программа «Победа в сердце каждого живёт».
Центральный парк культуры и отдыха
12:00
Праздничная программа «Звезды Победы».
14:00
Концерт молодых исполнителей патриотической песни «Пою тебе, моя Россия».
Площадь Старый Торг
19:30
Концерт Народного артиста Республики Беларусь Николая Скорикова.
20:30
Концертная программа «Песни нашей Победы»
22:00
Праздничный фейерверк «Салют Победы»
ТРЦ «Торговый квартал»
20:00
Концертная программа «День Победы»
22:00
Праздничный фейерверк «Салют Победы».
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