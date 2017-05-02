Опубликована полная афиша на 9 Мая

Сквер Мира – площадь Победы 10:00 Праздничное шествие с участием жителей города и участников Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут в Калуге с 5 по 9 мая. Полную афишу на днях опубликовала городская управа.

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