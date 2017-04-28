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На украшение Калуги к 9 Мая готовы потратить почти 10 миллионов рублей

28.04.2017 12:04 10 423 Дмитрий Ивьев
На украшение Калуги к 9 Мая готовы потратить почти 10 миллионов рублей

В пятницу, 28 апреля, в Калуге подведут итоги аукционов, по итогам которых станет известно, какие компании будут украшать город ко Дню Победы.

Всего на эти цели готовы потратить почти 10 миллионов рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Возможно, это сумма уменьшится в ходе торгов.

На аллее по улице Кирова от улицы Ленина до площади Победы планируется установить 12 арок. Их украсят звёздами и георгиевскими лентами. На это в бюджете предусмотрено 1 миллион 17 тысяч 600 рублей.

На 100 баннерных консолей для улицы Кирова, 8 георгиевских лент для колонн театра, трёх лент для обелиска на площади Победы и баннерного панно на Московской площади готовы потратить 1 646 200 рублей.

Дамбу Яченского водохранилища украсят 500 цветных флагов размером 2 на 0,5 метра. Первоначальная цена контракта – 2 миллиона 300 тысяч рублей.

На улицах Степана Разина, Ленина, Московской, Чичерина и в скверах Кубяка, Воронина и Интернационалистов установят 30 флаговых композиций «Костёр». А 21 композиция из флагов «Пламя Победы» украсят улицы Кирова, Гагарина, скверы Болдина, Ленина, на Калуге-2, площади Старый Торг и Театральную. На дамбе будет одна композиция «Красный флаг». На это готовы выделить 2 миллиона 842 тысячи рублей.

Для установки нескольких сотен баннерных консолей, которые обычно крепят на столбах вдоль улиц, флагов на Каменном и Гагаринском мостах, а также композиций «Победа» на одноименной площади и «Звезда» в сквере Ленина предусмотрено 2 миллиона 192 тысячи 50 рублей.

Согласно условиям аукционов, победители должны будут демонтировать украшения в период с 18 по 20 мая.

Ранее, напомним, городской голова Калуги Константин Горобцов высказывал опасения, что Калугу не успеют украсить. Однако председатель комитета по благоустройству Сергей Возилкин заверил его, что всё идёт по плану.


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Тэги: праздник 9 мая день победы

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