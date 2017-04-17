Калугу к 9 Мая придётся украшать экстренно

В понедельник, 17 апреля, городской голова Константин ГОРОБЦОВ провёл планёрку. Совещание продолжалось всего 25 минут и стало самым быстротечным за всю историю проведения городских планёрок.

Основной темой встречи стала подготовка к празднованию в Калуге 72-й годовщины Великой Победы. В плане творческой составляющей у городского головы вопросов не возникло. Управление культуры подготовило обширный план мероприятий. Часть из них пойдёт в областном центре впервые. В частности, в апреле калужане смогут принять участие во Всероссийской акции «Платок памяти». Её проводит Городской досуговый центр.

- Для участия в акции необходимо написать или вышить на кусочке однотонной ткани размером 30 на 10 см имена своих родственников-фронтовиков и принести его в досуговый центр, - рассказала начальник Управления культуры Калуги Яна ВАСИНА. – Затем все элементы сошьют в единое полотно. «Платок памяти» будет выставлен на всеобщее обозрение 5 мая в сквере досугового центра, 9 мая – в Центральном парке культуры и отдыха.

8 мая в 19 часов калужан ждут на концертной площадке «Гостиный двор». Там состоится выступление Калужского молодёжного симфонического оркестра и Тульского государственного хора. В их исполнении прозвучит «Реквием» Моцарта.

Торжества непосредственно в День Победы традиционно начнутся в Калуге в 10:00 с праздничного шествия от сквера Мира до площади Победы. В 11:00 там состоится митинг, после которого на площади развернёт работу полевая кухня.

Концертные программы на открытых площадках города начнутся в 12:00. Это будут площадь Театральная, дворик Краеведческого музея, парк культуры и отдыха. На Театральной впервые состоится театрализованное хореографическое представление «Мы наследники Победы». Оно пройдёт в рамках Всероссийской акции «Вальс Победы». Это танцевальный флеш-моб, принять участие в котором смогут все желающие.

- Ещё одной концертной площадкой станет ансамбль Гостиного двора, - сообщила Яна Васина. – Там состоится программа «Песни весны и Победы», подготовленная артистами Калужской областной филармонии. Вечерней концертной площадкой станет площадь Старый Торг, где в 20:00 начнётся программа «Песни нашей Победы». Она завершится в 22:00 праздничным фейерверком.

Полный перечень праздничных мероприятий ко Дню Победы вскоре будет опубликован на сайте горуправы, а также на нашем портале и на страницах газеты «Калужский перекрёсток».

Когда начнётся оформление города к празднику, пока неясно. Председатель комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН сказал, что улицы областного центра станут активно преображаться уже на этой неделе. Управление городского хозяйства разработало праздничный логотип к 9 Мая и концепцию оформления.

- Улицы Калуги будут украшены консолями, флагами, баннерами, - рассказал Сергей Возилкин. – На въезде в город появится композиция «Знамя Победы». Мост на Правый берег, Каменный мост, дамба через Яченское водохранилище будут украшены флагами в количестве 780 штук.

Всего предполагается установить примерно 500 консолей и около 10 праздничных инсталляций. Правда, по ходу обсуждения темы выяснилось, что на данный момент это всего лишь теория, поскольку пока даже не проведены торги по поиску подрядчика, который займётся украшением города.

- То есть торги ещё не прошли, подрядчик не определён и это только техническое задание, - уточнил Константин Горобцов. – Говорить о том, что всё будет, можно после того, как вы заключите контракт. Мне кажется, так вернее. Давайте очень внимательно отслеживать в каждодневном режиме. Когда торги?

Возилкин ответил, что они состоятся 24 апреля.

- Минимум 10 дней на заключение контракта – это 4 мая? Так, я понимаю? – спросил городской голова. – Наверное, подрядчик будет очень сильно спешить.

- Это активный подрядчик, - ответил председатель комитета по благоустройству.

- Хорошо. Опасений нет? А то у нас одно время были флаги непонятных цветов – по-моему, к 1 Мая.

- У нас всё, как положено по Градостроительному кодексу, - сказал в ответ Сергей Возилкин.

- Ну ладно, успокоили, - закруглил разговор на эту тему Константин Горобцов и перешёл к обсуждению другого злободневного вопроса: ямочному ремонту. Подробнее об этом читайте позже в новостях на нашем сайте.