Главная > Новости > Праздники

На День Победы в Калуге устроят массовый забег

19.04.2017 17:03 4 509 Елена Французова
На День Победы в Калуге устроят массовый забег

Во вторник, 9 мая, в 12:00 в Калуге пройдёт 71-я весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.

- Эстафета на призы городского головы будет состоять из десяти этапов и пройдёт на маршруте протяженностью в 4,5 километра по улице Кирова, - сообщило 19 апреля управление физической культуры, спорта и молодежной политики города.

Стартуют спортсмены от сквера Мира. В рамках мероприятия пройдёт забег «Этап Победы» вокруг сквера Мира.

- Его участниками могут стать все желающие, в том числе и гости города, независимо от возраста, пола и физической подготовки, - добавляют в администрации. - Этот забег символический, победители в нем определяться не будут.

Фото: пресс-служба городской управы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: праздник 9 мая день победы

Еще новости из рубрики «Праздники»

На площади Победы пройдёт воинское дефиле 19.04.2017 15:16

Калугу к 9 Мая придётся украшать экстренно 17.04.2017 17:21

Через Калугу пройдёт пасхальный авто-мотопробег 13.04.2017 14:19

Он был земным человеком 13.04.2017 09:52

Красноармеец на дом: калужанам предлагают заказать аниматоров ко Дню Победы 12.04.2017 10:55


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 20 апреля, 10:00
Православная выставка – ярмарка «Православная седмица»
Арена КТЗ, ДК
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

сб 22 апреля, 14:00
СОБЫТИЕ ОТМЕНЕНО!!! Научное шоу "200 по Цельсию"
Ambassador Hotel & Suites Kaluga
сб 22 апреля, 16:00
Мастер-класс "Италия для маленьких"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)
вс 23 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 23 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 20 апреля, 19:00
Пасхальный хоровой концерт
Дом музыки
чт 20 апреля, 20:00
Концерт группы "Калинов мост"
Паб Овертайм
чт 20 апреля, 21:00
Концерт группы Driven Under
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 22 апреля, 12:00
Фестиваль казачьей песни
ДК Малинники

Кино

Форсаж 8
Время первых
Новости компаний

«Ростелеком» расширяет географию GPON в Калужском регионе

Зачем нужна собственная торговая система на рынке Форекс?

Калужский филиал МРСК Центра и Приволжья и муниципалитеты региона совершенствуют систему информационного обмена

Любой смартфон в МегаФоне должен вам скидку 30%

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32