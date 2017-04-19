На День Победы в Калуге устроят массовый забег

Во вторник, 9 мая, в 12:00 в Калуге пройдёт 71-я весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
- Эстафета на призы городского головы будет состоять из десяти этапов и пройдёт на маршруте протяженностью в 4,5 километра по улице Кирова, - сообщило 19 апреля управление физической культуры, спорта и молодежной политики города.
Стартуют спортсмены от сквера Мира. В рамках мероприятия пройдёт забег «Этап Победы» вокруг сквера Мира.
- Его участниками могут стать все желающие, в том числе и гости города, независимо от возраста, пола и физической подготовки, - добавляют в администрации. - Этот забег символический, победители в нем определяться не будут.
Фото: пресс-служба городской управы.
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