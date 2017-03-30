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«Бессмертный полк»: на том же месте, в тот же час

30.03.2017 16:47 4 372 Оксана КОЛОСОВА

В этом году будет ровно 5 лет, как жители областного центра присоединились к участникам одного из самых масштабных и значимых мероприятий, которые проходят в нашей стране в День Победы. В первый раз колонна «Бессмертного полка» была немногочисленной - всего 300 человек. Но, когда эти три сотни калужан, держащие в руках портреты родственников-фронтовиков, выходили на площадь Победы, их встречали аплодисментами. Спустя год участников стало вдвое больше. А в 2015-м, в 70-ю годовщину Великой Победы, Калуга поставила первый рекорд: в колонне «Бессмертного полка» прошли около 5 тысяч человек. В «неюбилейном» 2016-м участие в акции приняли, по разным оценкам, от 7 до 10 тыс. калужан. Сколько народу придёт в этот раз, калужские координаторы «Полка» даже не берутся прогнозировать.

Некоммерческое, неполитическое

Впервые акция состоялась в 2012 году в Томске. Проходит она под девизом: «Они должны идти победным строем в любые времена». Основные принципы движения, прописанные в его уставе, - некоммерческое, неполитическое. Организаторы проекта с самого начала понимали: в случае успеха непременно найдутся желающие сделать на акции имя и деньги. К сожалению, эти опасения оправдались. В некоторых регионах поступали предложения о ведении хозяйственной деятельности, о возможности привлечения спонсорских денег и бюджетных средств. «Предприимчивым» товарищам категорически отказали в этом. К координаторам «Полка» в разных городах стали обращаться люди, предлагавшие заниматься движением за зарплату.

«Народная идея должна остаться народной»

Эти же товарищи активно продвигали идею о проведении шествия во всех городах страны одновременно: в 11:00 по Москве. Что, кстати, не совсем удобно для жителей, например, городов Сибири, где разница во времени со столицей составляет 4 часа.

Впрочем, в Калуге всё останется без изменений. Региональные и городские власти решили обойтись без альтернативных шествий.

  - За 5 лет проведения акции люди привыкли к тому, что сбор и формирование колонны начинается в одном и том же месте, в одно и то же время, - говорит калужский координатор проекта Павел СЕЛЕЗНЁВ. - И я уверен, что многие участники, даже если бы было принято решение о проведении отдельного шествия, всё равно пришли бы, как и раньше, на основное городское мероприятие. Мы рады, что областные и городские власти относятся к движению без формализма. Ведь «Бессмертный полк» - тот уникальный случай, когда инициатива идёт от самих людей. Люди приходят сами, потому что помнят. Потому что это нужно каждому из нас. Так и должно оставаться, иначе идея потеряет смысл.

Участников калужского «Бессмертного полка» ждут традиционно 9 Мая, в 9 утра на улице Кирова, напротив Дома музыки. Именно здесь начнётся формирование колонны. Стартует шествие в 10:00. Стать участником акции несложно. Нужно прислать историю о родственнике-ветеране на сайт Полка, а в День Победы прийти на шествие с его портретом. Если нет фотографии фронтовика, можно просто написать на штендере его имя, фамилию, отчество, годы жизни, а также указать место службы. Этого достаточно, чтобы встать в строй и почтить память своего героического родственника, который с вашей помощью сможет ещё раз пройти в победной колонне по главной улице города.

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекрёсток» от 29.03.2017. Ещё больше интересных статей в электронном архиве издания.


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Тэги: праздник день победы 9 мая

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