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Дефиле с коромыслом, богатырский кастинг, метание валенков – как в Калуге будут провожать зиму

07.02.2017 12:29 1 868 Оксана КОЛОСОВА
Дефиле с коромыслом, богатырский кастинг, метание валенков – как в Калуге будут провожать зиму

В этом году масленичная неделя приходится на период с 20 по 26 февраля. Основными днями проводов зимы станут 25-е и 26-е числа. В субботу, 25 февраля, праздничные мероприятия пройдут на площадках в микрорайонах города. Основное масленичное гулянье состоится 26 февраля на Театральной площади.

- Оно начнётся в 12:00 с масленичной зарядки, - рассказала на планёрке в горуправе в понедельник, 6 февраля, начальник Управления культуры Калуги Яна ВАСИНА. – Калужанам также предложат поучаствовать в большом калужском хороводе. В это же время начнут работать тематические площадки. Так, в Театральном сквере состоится выставка работ участников городского конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица». В этом году он пройдёт в 10-й раз. После окончания выставки на этом же месте развернётся танцевальная площадка «Калужская кадриль». Участники танцевальных коллективов города научат всех желающих основным фигурам этого танца.  

Для любителей активного отдыха будут работать интерактивные площадки: петушиные бои, ходьба на ходулях, бег в мешках. Мужчин зовут поучаствовать в «Богатырском кастинге», который включает в себя распилку дров, поднятие гири на 16 и 24 кг и метание валенков. Самых ловких богатырей традиционно приглашают испытать себя в главном масленичном аттракционе «Потешный столб».

Дамы смогут посоревноваться в ношении вёдер с водой на коромысле, умении владеть старинной кухонной утварью, а также в мастерстве по плетению кос.

Для самых маленьких калужан будет организована отдельная площадка. Детская масленица пройдёт на пешеходной части улицы Театральная. Здесь ребятишек ждут представление артистов Канищевского кукольного театра, выступление детских фольклорных коллективов, игры и конкурсы.

В течение всего праздника будут работать фотозоны, с помощью которых горожане смогут перевоплотиться в героев русских народных сказок, масленичных персонажей и даже посетить импровизированный ресторан «Плакучая ива» из кинофильма «Бриллиантовая рука». Также будет организована торговля блинами, шашлыками и горячим чаем. Финалом гулянья станет церемония сжигания чучела Масленицы.

Ещё одни проводы зимы пройдут 26 февраля в городском парке культуры и отдыха. Там праздник начнётся в 14:00.


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Тэги: праздник масленица яна васина

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