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На Театральной улице пройдёт молебен

30.12.2016 15:21 1 Дмитрий Ивьев
На Театральной улице пройдёт молебен

В следующую пятницу, 6 января, на пешеходной части Театральной улицы в Калуге в 12:00 состоится традиционный Рождественский молебен. Об этом сообщает городская управа.

В прошлом году на подобный молебен собралось несколько десятков человек.


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Тэги: праздник рождество новый год

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