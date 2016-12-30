На Театральной улице пройдёт молебен

В следующую пятницу, 6 января, на пешеходной части Театральной улицы в Калуге в 12:00 состоится традиционный Рождественский молебен. Об этом сообщает городская управа.
В прошлом году на подобный молебен собралось несколько десятков человек.
|
VIP-поздравления с Новым годом 30.12.2016 13:01
Чем нам запомнится Год Огненной обезьяны 29.12.2016 16:37
На новогодний праздник возле театра не пустят с алкоголем 29.12.2016 12:41
Где отдохнуть в новогодние каникулы: праздничная афиша Калуги 29.12.2016 07:42
Опубликовано расписание богослужений на Рождество 28.12.2016 09:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2016 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: