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На новогодний праздник возле театра не пустят с алкоголем

29.12.2016 12:41 16 Алёна Павлова
На новогодний праздник возле театра не пустят с алкоголем

На входе на территорию массовых гуляний на Театральной площади 31 декабря установят рамки металлодетекторов. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказали на пресс-конференции в областном управлении МВД. У рамок будут дежурить полицейские, которые будут изымать запрещенные предметы, в том числе взрывоопасные. В список запрещёнки на празднике попали и горячительные напитки.

- Не будет разрешен внос алкоголя в места массового проведения мероприятий, потому что распитие алкоголя запрещено в таких местах, - подчеркнул заместитель начальника полиции по охране общественного порядка областного УМВД Валерий ПОЛИДАНОВ.

В близлежащих магазинах алкоголь продаваться также не будет.

При этом в новогоднюю ночь слегка подвыпивших граждан задерживать не будут, а вот тех, чей вид и поведение будет угрожать здоровью как их самих, так и окружающих, доставят в отделение.

В новогоднюю ночь на Театральной площади в Калуге ожидают около 10 тысяч человек. Дежурить там будут в две смены 250 полицейских. Всего же в регионе в ночь на 1 января заступит на дежурство тысяча стражей правопорядка.

О том, куда пойти в новогодние праздники, смотрите в нашем обзоре главных событий.


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Тэги: праздник новый год валерий полиданов

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