Где отдохнуть в новогодние каникулы: праздничная афиша Калуги

Представляем обзор событий, которые состоятся в Калуге на праздничных выходных.
31 декабря, Театральная площадь
Фейерверк и кульминация новогодней ночи
В субботу калужан приглашают на Театральную площадь на открытие главной городской новогодней ёлки.
Театрализованное представление подведёт итоги уходящего года российского кино. Калужан ждут выступления артистов, сцены из известных фильмов и любимые песни нашего кинематографа.
На открытии в 18:00 гостей ждут традиционные поздравление городского головы Константина Горобцова и в 18:30 состоится праздничный фейерверк .
После этого концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей города продолжится .
А с 01:00 до 04:00 начнётся развлекательная программа «Новогодняя ночь — 2017».
2 - 6 января, Центральный парк культуры и отдыха
«Новогодний калейдоскоп»
В дни школьных каникул здесь проводятся праздничные мероприятия для жителей и гостей города.
2 - 4 января, Дом мастеров
Резиденция Деда Мороза
Здесь с 12:00 ждут тех, кто ещё не навестил калужского Деда Мороза в его резиденции http://www.kp40.ru/nafisha/forchldevent.php?id=5789 . Своим гостям Дедушка Мороз обязательно подарит волшебный сувенир и расскажет много нового и интересного
2 - 8 января. Музей мусора Му-му
Новый Год и мастер-классы из старых вещей
Если хочется чего-то необычного, то можно отправиться в Музей мусора, в селе Истье Жуковского района. Здесь можно будет сделать оригинальные подарки родным и близким из старых вещей, а так же погулять по музею и увидеть, во что превращаются старые шины, металлолом и коробки в руках опытных мастеров. Время работы в указанные дни: с 11.00 до 19.00
Со 2 января, Набережная Яченского водохранилища
Космический ледяной городок.
Здесь представлены следующие развлечения:
3 января, Ледовый дворец «Космос»
Ледовое шоу «Два Деда Мороза»
Впервые здесь пройдёт новогодняя Ёлка городского головы Калуги. Участвует более 35 человек, самому младшему из которых недавно исполнилось 5 лет.
После представления главные герои встретятся со зрителями в фойе, чтобы встать в традиционный хоровод и сфотографироваться, а Дедушка Мороз будет дарить подарки.
2 - 8 января, Музей истории космонавтики
Циолковский и планетарий
С 10::00 до 18:00 в указанные дни здесь можно посмотреть экспонаты выставки «Мир Циолковского на большом экране». А планетарий будет показывать представления в следующие часы: 11:00,12:30,14:00,15:30,17:00
2 - 8 января, Дом-музей Чижевского
В 16:00 в указанные дни здесь состоится новогоднее представление для детей «Волшебный глобус». Новогоднее представление для детей.
Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, новогодние игры, знакомство с новогодними традициями разных стран мира.
Перед посещением требуется предварительно записаться. Телефон: 56-11-39
5 января, каток «Вираж»
Выставка книг на катке
Кроме катания на льду, на нём можно ещё и почитать книжки - такую акцию готовит областная детская библиотека. Она стартует в 15:00.
3 — 12 января, Городские и областные Дома культуры
Рождественские мастер-классы
В период новогодних каникул в городских и областных домах культуры будут проходить мастер-классы для детей на рождественскую тематику. Уже с 3 января можно будет найти себе занятие по душе.
Всем желающим покажут новогодний аквагрим, покажут как делать снежинки из старых компакт-дисков, научат плести ангелов из бисера и вязать их из шерсти.С подробной афишей можно ознакомиться в статье на нашем портале «Релакс»: Детей научат делать ангелов из бисера и снежинки из дисков.
До 8 января, Детские библиотеки города
Мастерские Деда Мороза
Традиционные новогодние мастер-классы для детей в детских библиотеках города. «Мастерские Деда Мороза» будут работать по всему городу в новогодние какникулы и научат маленьких посетителей как сделать своими руками украшение для ёлки, интересные подарки родным, рождественские звёзды и многое другое. Подробнее в обзоре: Начинают работать мастерские деда мороза для детей
31 декабря — 9 января, Храмы и церкви Калуги
Рождество Христово 2017
На новогодние праздники всю неделю будут проходить богослужения в храмах Калуги. Для вашего удобства мы собрали их в одном месте: Расписание богослужений в Калуге на Рождество.
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