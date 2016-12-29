Где отдохнуть в новогодние каникулы: праздничная афиша Калуги

29.12.2016 07:42

Представляем обзор событий, которые состоятся в Калуге на праздничных выходных.

31 декабря, Театральная площадь

Фейерверк и кульминация новогодней ночи

В субботу калужан приглашают на Театральную площадь на открытие главной городской новогодней ёлки.

Театрализованное представление подведёт итоги уходящего года российского кино. Калужан ждут выступления артистов, сцены из известных фильмов и любимые песни нашего кинематографа.

На открытии в 18:00 гостей ждут традиционные поздравление городского головы Константина Горобцова и в 18:30 состоится праздничный фейерверк .

После этого концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей города продолжится .

А с 01:00 до 04:00 начнётся развлекательная программа «Новогодняя ночь — 2017».

2 - 6 января, Центральный парк культуры и отдыха

«Новогодний калейдоскоп»

В дни школьных каникул здесь проводятся праздничные мероприятия для жителей и гостей города.

В понедельник, 2 января в 12:00 состоится подведение итогов конкурса альтернативной новогодней ёлки «Арт-Ёлка-2017».

состоится подведение итогов конкурса альтернативной новогодней ёлки «Арт-Ёлка-2017». Во вторник, 3 января в 12:00 калужан приглашают принять участие в конкурсе карнавального костюма «Символ года — 2017». В этот день в парке ожидается настоящий карнавал главного символа наступающего года — Огненного Петуха.

калужан приглашают принять участие в конкурсе карнавального костюма «Символ года — 2017». В этот день в парке ожидается настоящий карнавал главного символа наступающего года — Огненного Петуха. В среду, 4 января в 12:00 гостей парка ждёт игровая развлекательная программа «Славный праздник Новый год собирает весь народ», а так же награждение победителей конкурса детских новогодних открыток «Поздравлялка».

гостей парка ждёт игровая развлекательная программа «Славный праздник Новый год собирает весь народ», а так же награждение победителей конкурса детских новогодних открыток «Поздравлялка». В четверг, 5 января в 12:00 калужан ждут на развлекательную программу «Танцуй зиму» и Новогодний танцевальный флешмоб.

калужан ждут на развлекательную программу «Танцуй зиму» и Новогодний танцевальный флешмоб. В пятница, 6 января в 12:00 завершит череду праздничных мероприятий развлекательная программа «Накануне Рождества».

завершит череду праздничных мероприятий развлекательная программа «Накануне Рождества».

2 - 4 января, Дом мастеров

Резиденция Деда Мороза

Здесь с 12:00 ждут тех, кто ещё не навестил калужского Деда Мороза в его резиденции http://www.kp40.ru/nafisha/forchldevent.php?id=5789 . Своим гостям Дедушка Мороз обязательно подарит волшебный сувенир и расскажет много нового и интересного

2 - 8 января. Музей мусора Му-му

Новый Год и мастер-классы из старых вещей

Если хочется чего-то необычного, то можно отправиться в Музей мусора, в селе Истье Жуковского района. Здесь можно будет сделать оригинальные подарки родным и близким из старых вещей, а так же погулять по музею и увидеть, во что превращаются старые шины, металлолом и коробки в руках опытных мастеров. Время работы в указанные дни: с 11.00 до 19.00

Со 2 января, Набережная Яченского водохранилища

Космический ледяной городок.

Здесь представлены следующие развлечения:

шестиметровые виражные ледяные горки;

ледяные скульптуры;

детский ледяной городок;

каток.

3 января, Ледовый дворец «Космос»

Ледовое шоу «Два Деда Мороза»

Впервые здесь пройдёт новогодняя Ёлка городского головы Калуги. Участвует более 35 человек, самому младшему из которых недавно исполнилось 5 лет.

После представления главные герои встретятся со зрителями в фойе, чтобы встать в традиционный хоровод и сфотографироваться, а Дедушка Мороз будет дарить подарки.

2 - 8 января, Музей истории космонавтики

Циолковский и планетарий

С 10::00 до 18:00 в указанные дни здесь можно посмотреть экспонаты выставки «Мир Циолковского на большом экране». А планетарий будет показывать представления в следующие часы: 11:00,12:30,14:00,15:30,17:00

2 - 8 января, Дом-музей Чижевского

В 16:00 в указанные дни здесь состоится новогоднее представление для детей «Волшебный глобус». Новогоднее представление для детей.

Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, новогодние игры, знакомство с новогодними традициями разных стран мира.

Перед посещением требуется предварительно записаться. Телефон: 56-11-39

5 января, каток «Вираж»

Выставка книг на катке

Кроме катания на льду, на нём можно ещё и почитать книжки - такую акцию готовит областная детская библиотека. Она стартует в 15:00.

3 — 12 января, Городские и областные Дома культуры

Рождественские мастер-классы

В период новогодних каникул в городских и областных домах культуры будут проходить мастер-классы для детей на рождественскую тематику. Уже с 3 января можно будет найти себе занятие по душе.

Всем желающим покажут новогодний аквагрим, покажут как делать снежинки из старых компакт-дисков, научат плести ангелов из бисера и вязать их из шерсти.С подробной афишей можно ознакомиться в статье на нашем портале «Релакс»: Детей научат делать ангелов из бисера и снежинки из дисков.

До 8 января, Детские библиотеки города

Мастерские Деда Мороза

Традиционные новогодние мастер-классы для детей в детских библиотеках города. «Мастерские Деда Мороза» будут работать по всему городу в новогодние какникулы и научат маленьких посетителей как сделать своими руками украшение для ёлки, интересные подарки родным, рождественские звёзды и многое другое. Подробнее в обзоре: Начинают работать мастерские деда мороза для детей

31 декабря — 9 января, Храмы и церкви Калуги

Рождество Христово 2017

На новогодние праздники всю неделю будут проходить богослужения в храмах Калуги. Для вашего удобства мы собрали их в одном месте: Расписание богослужений в Калуге на Рождество.