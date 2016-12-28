Опубликовано расписание богослужений на Рождество

Калужская епархия опубликовала программу праздничных мероприятий в дни празднования Рождества.
31 декабря в 17:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе и в храмах города пройдёт вечернее богослужение, по окончании которого запланирован торжественный молебен на начало Нового года.
31 декабря с 23:30 до 1:00 ночная божественная литургия пройдёт:
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- в храме св. Иоанна Предтечи (ул. Московская, 30);
- в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) (ул. Ленина 106).
Неделя перед Рождеством:
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- 2 января (понедельник) в 16:00 торжественное открытие Рождественской недели и вертепа, храм в честь св. Иоанна Предтечи, ул. Московская, 30;
- 3 января в 16:00 открытие «Рождественского вертепа» в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский), ул. Ленина, 106;
- 4 января (среда) в 16:00 открытие «Рождественского вертепа» в Свято-Георгиевском соборе, ул. Баумана, 14;
- 5 января (четверг) в 16:00 открытие «Рождественского вертепа» в Свято-Троицком кафедральном соборе (Центральный парк культуры и отдыха);
- 6 января (пятница) во всех храмах города в 9:00 пройдёт божественная литургия, в 17:00 - Всенощное бдение под Рождество Христово
6 января с 22:30 до 2:00 Ночное Рождественское богослужение:
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- в Свято-Троицком кафедральном соборе (Центральный парк культуры и отдыха)
- в Свято-Георгиевском соборе (за верхом, ул. Баумана, 14)
- в храме в честь вмч. Георгия Победоносца (за лавками, ул. Воскресенская, 25/2)
- в храме св. Иоанна Предтечи (ул. Московская, 30)
- в храме в честь свт. Николая архиеп. Мир Ликийских (ул. Николо-Козинская, 33)
- в храме свв. Космы и Дамиана (ул. Суворова, 177)
- в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Марата, 4)
- в Свято-Лаврентьевом монастыре (ул. Широкая, 29)
- в Крестовском монастыре (ул. Поле Свободы, 65 А)
- в храме в честь Преображения Господня (ул. Смоленская, 8)
- в храме в честь Преображения Господня с. Спас-Загорье
- в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Ромоданово (ул. Заречная, 16 А)
- в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в п. Ждамирово (ул.Покровская, 10)
- в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) (ул. Ленина 106)
- в храме в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Подвойского, 7)
- в храме в честь иконы Б.М. «Всех скорбящих Радость» (ул. Святослава Федорова)
- в храме в честь Калужской иконы Божией Матери, п. Трудовой (ул. Гурьянова, 28)
- в храме в честь Рождества Христова (в Кожевниках) (ул. Энгельса)
- в храме св. мученика Трифона, мкр. Малинники (ул. Трифоновская, 13)
- в храме в честь Вознесения Господня (мкр. завода «Тайфун» ул. Молодежная)
- в храме в честь Успения Пресвятой Богордицы (ул. Достоевского, 2)
- в храме в честь св. Василия Блаженного (ул. Герцена, 15)
- в храме в честь прп. Серафима Саровского, м-н Терепец (Бульвар Энтузиастов, 13)
- в храме в честь прп. Сергия Радонежского д. Мстихино ( ул. Горная, 5 А)
- в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери в с. Козлово
- в храме в честь Архангела Михаила, м-н Северный (пер. Дальний, 1)
- в храме в честь Архангела Михаила, (ул. Суворова, 117 б)
- в храме в честь ик. Божией Матери «Феодоровская» (ул. Сиреневый бульвар, 3А)
7 января (суббота), в 8:00, божественная литургия:
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- в Свято-Георгиевском соборе (ул. Баумана, 14);
- в Свято-Никольском храме (ул. Николо-Козинская, 33);
- в храме св. Иоанна Предтечи (ул. Московская, 30).
В 9:00 Божественная Литургия:
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- в Свято-Троицком кафедральном соборе (Центральный парк культуры и отдыха)
- в храме свв. Жен-Мироносиц (ул. Кирова, 21)
- в храме свв. Петра и Павла (ул. Телевизионная, Пятницкое кладбище)
- в храме в честь Преображения Господня (ул. Смоленская, 8)
- в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский, ул. Ленина, 106)
- в храме в честь свт. Николая Чудотворца (Калуга, д. Чижовка)
Также в этот день:
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- в 10:00 в храме св. Иоанна Предтечи (ул. Московская, 30)
- в 11:00 Рождественская ёлка Калужской епархии в Театре Юного Зрителя
- в 13:00 Рождественская ёлка Калужской епархии в концертном зале областной Филармонии
- в 17:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе — чин поздравления Высокопреосвященнейшего Климента, Митрополита Калужского и Боровского с Рождеством Христовым.
Ёлки:
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- 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января в 11.00, в 14.00 и в 17.00 Рождественская ёлка в Калужском ТЮЗе (ул. Театральная, 36);
- 8 января (воскресенье) в 12:00 Рождественская ёлка Калужской епархии в Областном Молодёжном Центре (ул. Салтыкова-Щедрина, 10);
- 9 января (понедельник) в 11:00 Рождественская ёлка Калужской епархии в Городском досуговом центре (ул. Пухова, 52), с 11:00 колядование в храмах и на улицах города.