Опубликовано расписание богослужений на Рождество

в Свято-Троицком кафедральном соборе (Центральный парк культуры и отдыха)

в Свято-Георгиевском соборе (за верхом, ул. Баумана, 14)

в храме в честь вмч. Георгия Победоносца (за лавками, ул. Воскресенская, 25/2)

в храме св. Иоанна Предтечи (ул. Московская, 30)

в храме в честь свт. Николая архиеп. Мир Ликийских (ул. Николо-Козинская, 33)

в храме свв. Космы и Дамиана (ул. Суворова, 177)

в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Марата, 4)

в Свято-Лаврентьевом монастыре (ул. Широкая, 29)

в Крестовском монастыре (ул. Поле Свободы, 65 А)

в храме в честь Преображения Господня (ул. Смоленская, 8)

в храме в честь Преображения Господня с. Спас-Загорье

в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Ромоданово (ул. Заречная, 16 А)

в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в п. Ждамирово (ул.Покровская, 10)

в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) (ул. Ленина 106)

в храме в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Подвойского, 7)

в храме в честь иконы Б.М. «Всех скорбящих Радость» (ул. Святослава Федорова)

в храме в честь Калужской иконы Божией Матери, п. Трудовой (ул. Гурьянова, 28)

в храме в честь Рождества Христова (в Кожевниках) (ул. Энгельса)

в храме св. мученика Трифона, мкр. Малинники (ул. Трифоновская, 13)

в храме в честь Вознесения Господня (мкр. завода «Тайфун» ул. Молодежная)

в храме в честь Успения Пресвятой Богордицы (ул. Достоевского, 2)

в храме в честь св. Василия Блаженного (ул. Герцена, 15)

в храме в честь прп. Серафима Саровского, м-н Терепец (Бульвар Энтузиастов, 13)

в храме в честь прп. Сергия Радонежского д. Мстихино ( ул. Горная, 5 А)

в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери в с. Козлово

в храме в честь Архангела Михаила, м-н Северный (пер. Дальний, 1)

в храме в честь Архангела Михаила, (ул. Суворова, 117 б)

в храме в честь ик. Божией Матери «Феодоровская» (ул. Сиреневый бульвар, 3А)