Главбух сама себе увеличила зарплату на 100 тыс в месяц

05.09.2018 11:17 1143

Главный бухгалтер одной из калужских фирм решила, что получает недостаточно и увеличила сама себе заработную плату с отпускными. Также женщина самовольно выплачивала себе материальную помощь.

В среднем главбух незаконно получала по 100 тысяч рублей в месяц. Махинации вскрылись, когда в фирме внезапно проверили финансовые документы. Оказалось, что лишние деньги женщина получала с апреля 2015 по июнь 2017. В общей сложности она похитила у предприятия 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Имущество обвиняемой арестовали. За присвоение ей грозит до 10 лет заключения.



