Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 05 сентября
$ 67.74 0.30
78.64 0.86
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Главбух сама себе увеличила зарплату на 100 тыс в месяц

05.09.2018 11:17 0 1143
Главбух сама себе увеличила зарплату на 100 тыс в месяц

Главный бухгалтер одной из калужских фирм решила, что получает недостаточно и увеличила сама себе заработную плату с отпускными. Также женщина самовольно выплачивала себе материальную помощь.

В среднем главбух незаконно получала по 100 тысяч рублей в месяц. Махинации вскрылись, когда в фирме внезапно проверили финансовые документы. Оказалось, что лишние деньги женщина получала с апреля 2015 по июнь 2017. В общей сложности она похитила у предприятия 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Имущество обвиняемой арестовали. За присвоение ей грозит до 10 лет заключения.


 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Предприниматель незаконно вырубил леса на 1,4 миллиона 05.09.2018 15:17

В Обнинске отключат телевидение и радио 05.09.2018 14:56

Калужан просят собрать богатый урожай желудей 05.09.2018 14:18

Пять центральных калужских дворов признали самыми плохими 05.09.2018 13:44

Судебные приставы просят совета, как лучше собирать алименты 05.09.2018 13:27

Три человека вновь пострадали на калужских дорогах 05.09.2018 13:02

Гнилой столб ЛЭП угрожал жителю Сухиничей 05.09.2018 12:50

Жители Обнинска называют детей Амалия, Меланья, Даррен и Гордей 05.09.2018 12:37

Водитель легковушки задом сбил бабушку 05.09.2018 11:36

Восьмилетнего ребенка сбили во дворе дома в Обнинске 05.09.2018 10:45


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за I полугодие 2018 года по МСФО

В Калужской области растет мужской фактор бесплодия

«Ростелеком» организовал трансляцию киберспортивного чемпионата в Калуге

Филиал «Калугаэнерго» поддерживает мероприятия фестиваля #ВместеЯрче

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Лечение саркомы Юинга в Израиле

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.