Школьники будут писать итоговое сочинение на пять философских тем

Пять направлений для тем итоговых аттестационных сочинений огласила в субботу, 1 сентября, министр просвещения России Ольга Васильева во время рабочего визита в Калужскую область. Школьники всей страны будут писать на темы: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость», сообщает пресс-служба областной администрации.
- Темы глубокие, философские, - заявила министр. - Их раскрытие предполагает знание литературы отечественной и зарубежной, а самое главное, наличие у человека,вступающего во взрослую жизнь, тех мыслей и чувств, которые он может изложить на листе бумаги.
По этим глобальным темам сформулируют более конкретные для итоговых аттестационных сочинений.
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