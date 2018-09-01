Школьники будут писать итоговое сочинение на пять философских тем

01.09.2018 17:44 102

Пять направлений для тем итоговых аттестационных сочинений огласила в субботу, 1 сентября, министр просвещения России Ольга Васильева во время рабочего визита в Калужскую область. Школьники всей страны будут писать на темы: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость», сообщает пресс-служба областной администрации.

- Темы глубокие, философские, - заявила министр. - Их раскрытие предполагает знание литературы отечественной и зарубежной, а самое главное, наличие у человека,вступающего во взрослую жизнь, тех мыслей и чувств, которые он может изложить на листе бумаги.

По этим глобальным темам сформулируют более конкретные для итоговых аттестационных сочинений.