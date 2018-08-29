24-ю выставку урожая посетили калужане

29.08.2018 21:00 261

Сегодня,29 августа, в Городском досуговом центре садоводы демонстрировали чудеса урожая.

Чиновники городской Управы отмечали ежегодный рост экспозиции и благодарили калужан за новаторство.

На выставке посетители не скучали: огородники консультировали всех желающих по выращиванию сельхозкультур и делились рецептами заготовок на зиму

Гостей выставки развлекали выступления городских коллективов и продавались фрукты и рассада, выращенные на калужской земле, сообщила пресс-служба городской Управы.