Барятинскому чиновнику переплачивали из-за работы в школе

28.08.2018 20:54 369

Чиновник в Барятино одновременно работал отделе образования и охраны прав детства муниципальной управы и преподавал в «Крисаново-Пятницкой основной общеобразовательной школе».

При этом уроки он вел в то время, когда должен был заседать в управе, а работодатели реально отработанное время не учитывали.

Нарушение вскрыла проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Двух должностных лиц оштрафовали на 3 тысячи рублей каждого после этого проблемы с учетом рабочего времени устранили.