Троих врачей обвиняют в убийстве недоношенного ребенка

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух врачей районной и одного областной больницы. Медиков обвиняют в убийстве и склонении к убийству недоношенного ребенка.
- По версии следствия, 28 декабря 2015 года два врача районной больницы при соучастии сотрудника областной больницы своим бездействием умышленно причинили смерть недоношенному младенцу, не предприняв необходимых мер для спасения его жизни, - говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного комитета.
Следователи собрали доказательства преступления и передали дело в суд.
|
Барятинскому чиновнику переплачивали из-за работы в школе 28.08.2018 20:54
Электричество планово отключат в центре и на окраинах Калуги 28.08.2018 19:28
Экскаваторщики перебили кабель у троллейбусного депо 28.08.2018 17:00
Окружную улицу в Калуге перекроют почти на две недели 28.08.2018 16:27
Пожилая женщина отбила сумку с пенсией у грабителя 28.08.2018 13:21
Все калужские школы готовы к учебному году 28.08.2018 12:05
Более пяти тысяч нарушителей правил поймали за день инспекторы 28.08.2018 11:53
Вредные комнатные растения уберут из обнинских школ 28.08.2018 11:17
ВАЗ врезался в стоящий прицеп, пострадали двое 28.08.2018 10:34
Незнакомец обманул доверчивого пенсионера на 160 тысяч 28.08.2018 10:13
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: