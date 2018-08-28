Троих врачей обвиняют в убийстве недоношенного ребенка

28.08.2018 17:21 1220

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух врачей районной и одного областной больницы. Медиков обвиняют в убийстве и склонении к убийству недоношенного ребенка.

- По версии следствия, 28 декабря 2015 года два врача районной больницы при соучастии сотрудника областной больницы своим бездействием умышленно причинили смерть недоношенному младенцу, не предприняв необходимых мер для спасения его жизни, - говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного комитета.

Следователи собрали доказательства преступления и передали дело в суд.