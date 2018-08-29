Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 29 августа
$ 67.40 0.39
78.23 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Заход на второй круг: дело доктора Ругина вновь направили в суд

29.08.2018 11:41 3 1654 Оксана КОЛОСОВА
Заход на второй круг: дело доктора Ругина вновь направили в суд

Во вторник, 28 августа, пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области сообщила о завершении дополнительного расследования уголовного дела, фигурантами которого являются трое докторов. Их обвиняют в умышленном убийстве недоношенного младенца.

- По версии следствия, 28 декабря 2015 года два врача районной больницы при соучастии сотрудника областной больницы своим бездействием умышленно причинили смерть недоношенному младенцу, не предприняв необходимых мер для спасения его жизни, - сообщает, в частности, СК. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, дополнительное расследование завершено. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, одним из фигурантов этого резонансного дела является известный в Калужской области доктор – заслуженный врач РФ Александр РУГИН. В декабре 2015 года он занимал должность заместителя главврача Областной больницы. 

Недоношенный младенец родился в Жуковской центральной районной больнице. Ругин консультировал коллег по телефону. 

Отметим, речь идёт о рождении глубоко недоношенного ребёнка. Малыш появился на свет на 24-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела: 640 граммов – и без самостоятельного дыхания. Врачи настаивают на своей невиновности. Произошедшее они считают несчастным случаем. 

Предыдущее следствие по этому делу продолжалось почти два года. В конце 2017-го оно было направлено в Калужский областной суд. Судебное заседание состоялось 6 февраля и имело неожиданный финал: суд вернул дело в прокуратуру. Как нам пояснил один из защитников Александра Ругина, судьи не нашли достаточных оснований для рассмотрения дела в том состоянии и с тем заключением, с которым оно было представлено: в нём имелись неустранимые препятствия, поэтому дело вернули прокурору для устранения этих замечаний.

Прокуратура подала апелляцию на решение областного суда, но позже отозвала её. Дело было направлено в Следственный комитет для проведения дополнительного расследования. Суд должен рассмотреть материалы уголовного дела в течение месяца. 

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем преступления или где-то творится несправедливость, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Серийные разбойники грабили калужских предпринимателей 23.08.2018 08:22

Нижегородский педофил развращал маленьких калужанок и сел на 13 лет 22.08.2018 12:28

Гад ползучий: воронежец оригинально обокрал калужан 21.08.2018 11:45

Большой кукиш: воры-продуманы пошли на дело с дверцей от холодильника 17.08.2018 08:35

Фифти-фифти: калужского сутенёра оштрафовали на 240 тысяч 16.08.2018 11:48

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 30 августа, 11:00
«Дары садов и огородов Калуги»
Городской Досуговый центр
вс 02 сентября, 11:00
«ЭкоДивоФест»
Обнинск
сб 08 сентября, 10:30
«Натальин день»
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Для детей

сб 01 сентября, 12:00
Благотворительные мастер-классы 1 сентября
Дом мастеров
сб 01 сентября, 14:00
Открытие выставки «Мир глазами детей»
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 15 сентября, 11:00
День открытых дверей в центре "Достояние"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония

Концерты

чт 30 августа, 19:00
Концерт «Весёлая компания»
Гостиные ряды
сб 01 сентября, 17:00
«На волнах лета»
Гостиные ряды
вс 02 сентября, 19:00
Pink Floyd Tribute
Мажор, бар
вс 02 сентября, 19:00
Cаша Растич (7 Раса )
Мажор, бар

Кино

Альфа
Mamma Mia! 2
Принцесса и дракон
Кристофер Робин
Новости компаний

«Ростелеком» организовал трансляцию киберспортивного чемпионата в Калуге

Филиал «Калугаэнерго» поддерживает мероприятия фестиваля #ВместеЯрче

«Ростелеком» продемонстрировал возможности на форуме «Цифровая эволюция 2018» в Калуге

«Ростелеком» и городские власти решили сделать Калугу «Умным городом»

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.