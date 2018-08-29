Заход на второй круг: дело доктора Ругина вновь направили в суд

Во вторник, 28 августа, пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области сообщила о завершении дополнительного расследования уголовного дела, фигурантами которого являются трое докторов. Их обвиняют в умышленном убийстве недоношенного младенца.
- По версии следствия, 28 декабря 2015 года два врача районной больницы при соучастии сотрудника областной больницы своим бездействием умышленно причинили смерть недоношенному младенцу, не предприняв необходимых мер для спасения его жизни, - сообщает, в частности, СК. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, дополнительное расследование завершено. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, одним из фигурантов этого резонансного дела является известный в Калужской области доктор – заслуженный врач РФ Александр РУГИН. В декабре 2015 года он занимал должность заместителя главврача Областной больницы.
Недоношенный младенец родился в Жуковской центральной районной больнице. Ругин консультировал коллег по телефону.
Отметим, речь идёт о рождении глубоко недоношенного ребёнка. Малыш появился на свет на 24-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела: 640 граммов – и без самостоятельного дыхания. Врачи настаивают на своей невиновности. Произошедшее они считают несчастным случаем.
Предыдущее следствие по этому делу продолжалось почти два года. В конце 2017-го оно было направлено в Калужский областной суд. Судебное заседание состоялось 6 февраля и имело неожиданный финал: суд вернул дело в прокуратуру. Как нам пояснил один из защитников Александра Ругина, судьи не нашли достаточных оснований для рассмотрения дела в том состоянии и с тем заключением, с которым оно было представлено: в нём имелись неустранимые препятствия, поэтому дело вернули прокурору для устранения этих замечаний.
Прокуратура подала апелляцию на решение областного суда, но позже отозвала её. Дело было направлено в Следственный комитет для проведения дополнительного расследования. Суд должен рассмотреть материалы уголовного дела в течение месяца.
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