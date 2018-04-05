Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Четверг, 05 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Прокуратура отозвала апелляцию по делу доктора Ругина

05.04.2018 14:34 0 1397 Оксана КОЛОСОВА
Прокуратура отозвала апелляцию по делу доктора Ругина

В четверг, 5 апреля, в Калужском областном суде состоялось заседание, на котором должно было рассматриваться апелляционное представление прокуратуры Калужской области на решение Областного суда от 6 февраля этого года по уголовному делу трёх акушеров-гинекологов: Александра РУГИНА и двух его коллег из Жуковского района.

Как нам пояснил один из защитников доктора Ругина, судьи не нашли достаточных оснований для рассмотрения дела в том состоянии и с тем заключением, с которым оно было представлено: в нём имелись неустранимые препятствия, поэтому суд вернул дело прокурору для устранения этих замечаний.

Прокуратура данное решение оспорила. Но сегодня неожиданно выяснилось, что она отозвала представление. Таким образом основания для рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции отпали.

- Теперь дело в соответствии с постановлением, вынесенным судом ранее, будет направлено прокурору области с целью устранения препятствий для его дальнейшего рассмотрения, - пояснили нам. – Процедура уголовно-процессуального кодекса подразумевает, что после этого дело с исправления вновь отправят в суд. Какой-то конкретный срок для устранения замечаний в УПК не предусмотрен, так как обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, а срок следствия может продлеваться годами.

Напомним, Александра Ругина и его коллег из Жуковского района обвиняют в умышленном убийстве младенца, который родился на 24-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела: 640 граммов – и без самостоятельного дыхания. Роды принимали 28 декабря 2015 года врачи районной больницы, Ругин консультировал коллег по телефону.

Следователи считают, что новорождённый не выжил по вине докторов, которые умышленно не предприняли никаких действий, чтобы спасти ребёнка. Врачи настаивают на своей невиновности. Произошедшее они считают несчастным случаем. По имеющейся у нас информации, медики пытались спасти ребёнка, но успехом эти попытки не увенчались.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: здравоохранение общество александр ругин
Еще новости из рубрики «Общество»

На Правобережье построят большую поликлинику для детей и взрослых 05.04.2018 15:09

«Марафон здоровья» начался! Задавайте вопросы врачам 05.04.2018 12:59

Первый смертельный случай гриппа зафиксирован в нашей области 26.03.2018 10:59

Стало известно, кто заразил 15 беременных в перинатальном центре 23.03.2018 16:05

В Обнинске собирают деньги на лечение педиатра 20.03.2018 16:56


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 06 апреля, 18:00
Студенческая Весна 2018
Калуга
сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

чт 05 апреля, 19:00
Мастер-класс по изготовлению пасхальных поделок
Меховое кафе, кошачье кафе
вс 08 апреля, 18:00
Научное шоу "Максимум"
Академия СуперГероев
вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 05 апреля, 18:30
Концерт Della Mae
Дом музыки
чт 05 апреля, 20:00
Рекорд Оркестр
Овертайм, паб
чт 05 апреля, 20:00
Tribute to Nirvana
AmRa (Амра)
пт 06 апреля, 19:00
Евгений Петросян, сольный бенефис "55 лет на эстраде"
Филармония

Кино

Тихоокеанский рубеж 2
Жажда смерти
Гоголь. Вий
Невероятная история о гигантской груше
Новости компаний

«Ростелеком» поддержал первый открытый Чемпионат Калужской области по киберспорту

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области месяц спокойствия

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Преимущества использования МФУ с СНПЧ и рекомендации по выбору удобного устройства

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.