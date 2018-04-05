Прокуратура отозвала апелляцию по делу доктора Ругина

В четверг, 5 апреля, в Калужском областном суде состоялось заседание, на котором должно было рассматриваться апелляционное представление прокуратуры Калужской области на решение Областного суда от 6 февраля этого года по уголовному делу трёх акушеров-гинекологов: Александра РУГИНА и двух его коллег из Жуковского района.
Как нам пояснил один из защитников доктора Ругина, судьи не нашли достаточных оснований для рассмотрения дела в том состоянии и с тем заключением, с которым оно было представлено: в нём имелись неустранимые препятствия, поэтому суд вернул дело прокурору для устранения этих замечаний.
Прокуратура данное решение оспорила. Но сегодня неожиданно выяснилось, что она отозвала представление. Таким образом основания для рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции отпали.
- Теперь дело в соответствии с постановлением, вынесенным судом ранее, будет направлено прокурору области с целью устранения препятствий для его дальнейшего рассмотрения, - пояснили нам. – Процедура уголовно-процессуального кодекса подразумевает, что после этого дело с исправления вновь отправят в суд. Какой-то конкретный срок для устранения замечаний в УПК не предусмотрен, так как обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, а срок следствия может продлеваться годами.
Напомним, Александра Ругина и его коллег из Жуковского района обвиняют в умышленном убийстве младенца, который родился на 24-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела: 640 граммов – и без самостоятельного дыхания. Роды принимали 28 декабря 2015 года врачи районной больницы, Ругин консультировал коллег по телефону.
Следователи считают, что новорождённый не выжил по вине докторов, которые умышленно не предприняли никаких действий, чтобы спасти ребёнка. Врачи настаивают на своей невиновности. Произошедшее они считают несчастным случаем. По имеющейся у нас информации, медики пытались спасти ребёнка, но успехом эти попытки не увенчались.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
На Правобережье построят большую поликлинику для детей и взрослых 05.04.2018 15:09
«Марафон здоровья» начался! Задавайте вопросы врачам 05.04.2018 12:59
Первый смертельный случай гриппа зафиксирован в нашей области 26.03.2018 10:59
Стало известно, кто заразил 15 беременных в перинатальном центре 23.03.2018 16:05
В Обнинске собирают деньги на лечение педиатра 20.03.2018 16:56
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: