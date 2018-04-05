Прокуратура отозвала апелляцию по делу доктора Ругина

В четверг, 5 апреля, в Калужском областном суде состоялось заседание, на котором должно было рассматриваться апелляционное представление прокуратуры Калужской области на решение Областного суда от 6 февраля этого года по уголовному делу трёх акушеров-гинекологов: Александра РУГИНА и двух его коллег из Жуковского района.

Как нам пояснил один из защитников доктора Ругина, судьи не нашли достаточных оснований для рассмотрения дела в том состоянии и с тем заключением, с которым оно было представлено: в нём имелись неустранимые препятствия, поэтому суд вернул дело прокурору для устранения этих замечаний.

Прокуратура данное решение оспорила. Но сегодня неожиданно выяснилось, что она отозвала представление. Таким образом основания для рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции отпали.

- Теперь дело в соответствии с постановлением, вынесенным судом ранее, будет направлено прокурору области с целью устранения препятствий для его дальнейшего рассмотрения, - пояснили нам. – Процедура уголовно-процессуального кодекса подразумевает, что после этого дело с исправления вновь отправят в суд. Какой-то конкретный срок для устранения замечаний в УПК не предусмотрен, так как обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, а срок следствия может продлеваться годами.

Напомним, Александра Ругина и его коллег из Жуковского района обвиняют в умышленном убийстве младенца, который родился на 24-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела: 640 граммов – и без самостоятельного дыхания. Роды принимали 28 декабря 2015 года врачи районной больницы, Ругин консультировал коллег по телефону.

Следователи считают, что новорождённый не выжил по вине докторов, которые умышленно не предприняли никаких действий, чтобы спасти ребёнка. Врачи настаивают на своей невиновности. Произошедшее они считают несчастным случаем. По имеющейся у нас информации, медики пытались спасти ребёнка, но успехом эти попытки не увенчались.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.