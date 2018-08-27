Мошенники обманули калужанина, пообещав вернуть документы за 5 тысяч

27.08.2018 21:00 409

Калужанин потерял документы и разместил в Интернете объявление с просьбой вернуть их за вознаграждение, сообщила пресс-служба областного УМВД.

На телефон рассеянного позвонил незнакомец и сказал, что документы он нашел. Мужчины договорились, что калужанин переведет вознаграждение — 5 тысяч рублей нашедшему, а тот ему отправит документы посылкой.

Посылка к калужанину не пришла. Полицейские выяснили, что звонили мошенники из совсем другого региона, и документов у них быть не могло.