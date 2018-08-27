Клещи все реже кусают жителей области

27.08.2018 11:12 137

За неделю с укусами клещей к врачам обратились 76 жителей области в том числе 24 ребенка, сообщила пресс-служба областного роспотребнадзора.

За предыдущую неделю клещи покусали 96 жителей области, таким образом пострадали от кровососов на 20 человек меньше.

В лабораторию на исследования сдали 48 насекомых, у 5 из них нашли клещевой иксодовый боррелиоз.

Для борьбы с клещами специальными средствами обрабатывают детские лагеря и сады. С начала лета обработано более 220 га.