Кассир из магазина украла еды на 767 тысяч

27.08.2018 08:10 1440

Недостачу товара на 767 тысяч рублей обнаружили во время внеплановой инвентаризации в одном из сетевых магазинов, сообщила пресс-служба областного УМВД.

По мнению полицейских, продукты украла 19-летняя девушка кассир. Она несколько месяцев выносила понравившуюся еду в обход кассы, не платя за нее.

Девушка под подпиской о невыезде. За присвоение ей грозит до шести лет колонии.