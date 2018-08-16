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Китаянка плохо следит за калужской землей

16.08.2018 09:05 0 152
Китаянка плохо следит за калужской землей

Женщина с китайской фамилией Гуан оштрафована за заброшенные земли в Юхновском районе, сообщил областной россельхознадзор.

Гуан - владелица 26,6 га сельхозземли. Эти угодья заброшены и зарастают сорными кустарниками и деревьями, что противоречит правилам содержания лугов и пашен.

За необработанные земли китаянку оштрафовали на 10 тысяч рублей.


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