Китаянка плохо следит за калужской землей

16.08.2018 09:05 152

Женщина с китайской фамилией Гуан оштрафована за заброшенные земли в Юхновском районе, сообщил областной россельхознадзор.

Гуан - владелица 26,6 га сельхозземли. Эти угодья заброшены и зарастают сорными кустарниками и деревьями, что противоречит правилам содержания лугов и пашен.

За необработанные земли китаянку оштрафовали на 10 тысяч рублей.