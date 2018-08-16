Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 16 августа
$ 66.75 1.47
76.23 1.42
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

В Бабынинском районе уничтожили опасные розы

16.08.2018 07:00 0 510
В Бабынинском районе уничтожили опасные розы

Вчера, 14 августа, года специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области при проведении фитосанитарного карантинного досмотра роз обнаружен карантинный вредный организм.

Розы из теплиц Бабынинского района оказались заражены западным (калифорнийским) цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg).

С целью недопущения распространения карантинного вредителя зараженные розы будут изъяты и уничтожены, сообщает пресс-служба ведомства.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Китаянка плохо следит за калужской землей 16.08.2018 09:05

Сборщик мусора нашла сумку и обвиняется в краже 16.08.2018 08:46

Деревенский магазин сгорел ночью 16.08.2018 08:25

120 тысяч заплатила компания за найм бывшего инспектора ГИБДД на работу 16.08.2018 08:00

В Кировском районе отменили карантин по бешенству 15.08.2018 20:30

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев вчерашней аварии 15.08.2018 19:30

В 11 тысяч рублей оценили загрязнение реки в Медынском районе 15.08.2018 19:00

Шесть троллейбусных маршрутов встали из-за сильной грозы 15.08.2018 16:57

По 40 000 рублей заплатят граждане за сорняки на участках 15.08.2018 16:26

Три женщины пострадали в аварии в Обнинске 15.08.2018 13:00


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Занятия в паре – новый образовательный формат

РСХБ предлагает сервис p2p-переводов по платежным картам

В Калугаэнерго прошел традиционный летний турслет энергетиков

«Ростелекома» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.