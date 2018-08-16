В Бабынинском районе уничтожили опасные розы

Вчера, 14 августа, года специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области при проведении фитосанитарного карантинного досмотра роз обнаружен карантинный вредный организм.
Розы из теплиц Бабынинского района оказались заражены западным (калифорнийским) цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg).
С целью недопущения распространения карантинного вредителя зараженные розы будут изъяты и уничтожены, сообщает пресс-служба ведомства.
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