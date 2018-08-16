В Бабынинском районе уничтожили опасные розы

16.08.2018 07:00 510

С целью недопущения распространения карантинного вредителя зараженные розы будут изъяты и уничтожены, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера, 14 августа, года специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области при проведении фитосанитарного карантинного досмотра роз обнаружен карантинный вредный организм.

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