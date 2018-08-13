Ювелир украл золото и скрылся

13.08.2018 11:55 607

54-летнему жителю Кременок принесли золотые украшения на переплавку, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Справиться с заказом мужчина должен был за 4 месяца. В тот день, когда к нему должен был прийти заказчик, ювелир взял золото и сбежал из арендуемого помещения в торговом центре.

Ювелир во всем признался и частично возместил потери заказчику. Его приговорили к исправительным работам.