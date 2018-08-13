Разбойников в медицинских масках задержали полицейские

В ноябре прошлого года двое мужчин напали на продавца одного из магазинов в Малоярославце, сообщила пресс-служба областного УМВД.
«На дело» они пошли в пять утра. Взяли газовый баллончик и предмет, похожий на пистолет. на голову мужчины натянули капюшоны, на лицо надели медицинские маски, руки закрыли перчатками. Разбойники забрали из кассы магазина 45 тысяч рублей.
Снарядившись точно таким же образом, преступники в декабре этого года напали на АЗС в Дзержинском районе области. Из кассы они взяли 5,8 тысяч рублей.
За разбой мужчинам грозит до 10 лет заключения.
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