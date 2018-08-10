40 тысяч молодых креветок привезли из США

10.08.2018 09:15 633

Мальков привезли в Калужскую область из США для выращивания до нормального размера. Всего в бассейны запустили 40 тысяч будущих королевских креветок.

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