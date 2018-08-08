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Бородатая неясыть может стать символом года Калужской области

08.08.2018 17:15 1 217
Бородатая неясыть может стать символом года Калужской области

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области приглашает всех жителей региона выбрать «символ года Калужской области – 2019»

В течение месяца любой желающий может отдать свой голос на портале органов власти Калужской области за понравившегося участника. За титул символа региона 2019 уже борются черный аист, белая цапля, бородатая неясыть, лебедь шипун, сизоворонка. Среди растений на это звание претендуют гвоздика песчаная, печоночница благородная и колокольчик сибирский.

Опрос «Краснокнижная флора и фауна - символ года 2019» проводится с целью выбора лучшего вида, находящегося под охраной государства. В этом году им стал Зубр, сообщает пресс-служба ведомства.


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