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11 человек накануне пострадали в авариях на территории области

08.08.2018 09:55 0 278
11 человек накануне пострадали в авариях на территории области

За прошедшие сутки на территории Калужской области в 4 х авариях пострадали 11 человек, среди которых 3 детей.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 13435 нарушений Правил дорожного движения, поймано 34 нетрезвых водителя, 18 водителей нарушили правила перевозки детей.

Кроме того, выявлено 52 нарушения ПДД пешеходами, сообщает ГИБДД УМВД по Калужской области.


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