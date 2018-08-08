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Угонщику грозит пять лет тюрьмы

08.08.2018 08:13 0 681
Угонщику грозит пять лет тюрьмы

Во время патрулирования калужских улиц. Сотрудники ДПС обнаружили автомашину «Шевроле Авео», ранее скрывшуюся с места ДТП.

У водителя не оказалось никаких документов, зато присутствовали признаки опьянения, что дало полицейским повод к его задержанию. При дальнейшей проверке выяснилось, что автомобиль был угнан: задержанный распивал с владельцем машины спиртное, после чего без спросу взял ключи и уехал кататься.

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УГИБДД УМВД России по Калужской области.


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