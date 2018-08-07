Нашедший 30 000 рублей людиновец попал под следствие

07.08.2018 09:00 1596

Невнимательный житель Людиново обналичил 30 тысяч рублей в банкомате и забыл их забрать. Вспомнив о деньгах, он вернулся к банкомату, но денег не обнаружил, о чем и сообщил в полицию.

Просмотрев записи видеокамеры банкомата, оперативники установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался местный житель 1979 г.р. Против него возбуждено уголовное дело.

Зачастую граждане, обнаружив потерянные или забытые вещи, распоряжаются ими по своему усмотрению, что трактуется законом как кража, напоминает региональная пресс-служба УМВД России.